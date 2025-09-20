Συναγερμός στο Δουβλίνο: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 2 του αεροδρομίου λόγω ύποπτου αντικειμένου (pics&vids)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτο στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στους σαρωτές ασφαλείας στον τερματικό σταθμό 2.

Ο Τερματικός Σταθμός 2 του Αεροδρομίου του Δουβλίνου εκκενώθηκε το Σάββατο ως «προληπτικό μέτρο ασφαλείας», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Irish Examiner, η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, ενώ έχει αναπτυχθεί και ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού, ενώ την ευθύνη της έρευνας έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Ειδικής Μονάδας Ντετέκτιβ της αντιτρομοκρατικής.

Dublin Airport's Terminal 2 has been evacuated following a security alert.

Airport operator daa said flight operations may be temporarily impacted.



The alert was raised at 11.30am.



All passengers in Terminal 2 have been evacuated. @rtenews pic.twitter.com/Hrg0ZHhM0C — Sharon Lynch (@sharonmlynch) September 20, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει ταυτοποιήσει τον κάτοχο της ύποπτης τσάντας και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τόπο του περιστατικού στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Καθώς πρόκειται για μια συνεχιζόμενη επιχείρηση, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν πλήθος επιβατών να εγκαταλείπει τον τερματικό σταθμό και την κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο να αυξάνεται.

Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν στην Irish Examiner ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τσάντα που πέρασε από τους σαρωτές ασφαλείας και ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία του αεροδρομίου.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Δουβλίνου δήλωσε ότι ο τερματικός σταθμός έκλεισε «ως προληπτικό μέτρο». «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», ανέφερε.

«Οι επιβάτες κατευθύνονται σε καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και ζητάμε από όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προσωπικού του αεροδρομίου. Οι πτητικές λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά και συμβουλεύουμε τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες ενημερώσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες. Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους».

Όπως αναφέρει η Irish Examiner, οι πτήσεις φαίνεται να αναχωρούν κανονικά από τον τερματικό σταθμό 2, όπου η Aer Lingus καταλαμβάνει 28 γραφεία check-in.