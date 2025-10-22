Συναγερμός στο Ανόβερο λόγω ένοπλης συμπλοκής με τραυματίες

Στο Ανόβερο της Γερμανίας σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς που, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς τραυματισμούς.

Τοπικά μέσα, όπως το γερμανικό μέσο Hannoversche Allgemeine, μεταδίδουν ότι η αιτία ήταν σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένει αδιευκρίνιστη. Η Αστυνομία, μέσω εκπροσώπου της, επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για το κίνητρο της διαμάχης ούτε για τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που εμπλέκονται.