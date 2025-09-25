Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ διέταξε εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να συγκεντρωθούν εσπευσμένα σε βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, και χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολογία, όπως αναφέρει η Washington Post.

Η εντολή αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία, μετά τις αλλεπάλληλες απομακρύνσεις ανώτερων αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ φέτος.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη εντολή εστάλη σε σχεδόν όλους τους ανώτατους διοικητές παγκοσμίως, σύμφωνα με περισσότερους από 12 γνώστες του θέματος. Σημειώνεται πως η διαταγή εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω απειλής κυβερνητικού λουκέτου, και λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση σχεδίου της ομάδας Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο για ευρεία αναδιάρθρωση των ανώτερων στρατιωτικών διοικήσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί εντολή στους ανώτερους στρατιωτικούς του ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις ΗΠΑ και εκτός χώρας. Η εντολή, όπως είπαν οι ίδιες πηγές, αφορά όλους τους αξιωματικούς με βαθμό ταξίαρχου και άνω ή τον αντίστοιχο του Ναυτικού, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί έχουν υπό τις εντολές τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες.

Ανώτατοι διοικητές από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και στρατιωτικοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να παραστούν, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η εντολή δεν ισχύει για ανώτατους αξιωματικούς σε επιτελικές θέσεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του υπουργείου Άμυνας, το οποίο έχει μετονομαστεί σε υπουργείο πολέμου, έχει δημιουργήσει ήδη σημαντικά ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα δεν μία τέτοια κίνηση που αφορά έναν τόσο μεγάλο αριθμό εν ενεργεία ανώτατων αξιωματικών, είναι πρωτόγνωρη.

Σημαντικά κενά αφήνει και η επιλογή του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου να μην στείλει την παραμικρή ενημέρωση αναφορικά με την ατζέντα και τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης.