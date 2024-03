Συναγερμός έχει σημάνει στη Europol καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σοβαρή κρίση, που έχει αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στην ασφάλειά της λόγω της εξαφάνισης ευαίσθητων αρχείων κορυφαίων αξιωματούχων της.

Σύμφωνα με το Politico, μια σειρά από εξαιρετικά «ευαίσθητα» αρχεία της αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ που περιείχαν προσωπικές πληροφορίες κορυφαίων στελεχών επιβολής του νόμου εξαφανίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Τα αρχεία φέρεται να ήταν κλειδωμένα, σε μια ασφαλή αποθήκη μέσα στα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με σημείωμα της υπηρεσίας που διακινήθηκε εσωτερικά και περιήλθε σε γνώση του Politico, αλλά και με συνομιλίες με νυν και πρώην στελέχη, τα έντυπα αρχεία προσωπικού της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol, Catherine De Bolle, και άλλων ανώτερων αξιωματούχων διέρρευσαν λίγο πριν από τον Σεπτέμβριο.

«Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Διεύθυνση της Europol ενημερώθηκε ότι τα έντυπα προσωπικά αρχεία πολλών μελών του προσωπικού της», έγραφε το σημείωμα. Όταν οι αξιωματούχοι έλεγξαν όλα τα αρχεία της υπηρεσίας, ανακάλυψαν ότι έλειπαν επιπλέον αρχεία.

Το περιστατικό βρισκόταν στο επίκεντρο συζήτησης του τμήματος που εδρεύει στη Χάγη, με το προσωπικό να ανταλλάσσει σημειώσεις για το πώς χάθηκαν τα αρχεία - και, κυρίως, να προσπαθούν να καταλάβουν πώς η κεντρική αρχή επιβολής του νόμου της Ευρώπης βρέθηκε αντιμέτωπη με τέτοιο χάος.

Δεδομένου του ρόλου της Europol ως αρχής επιβολής του νόμου, η εξαφάνιση των προσωπικών αρχείων των μελών του προσωπικού συνιστά σοβαρό περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων, ανέφερε το σημείωμα, που κοινοποιήθηκε στο εσωτερικό σύστημα της πλατφόρμας μηνυμάτων της και με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου.

Η Europol είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζει σημαντικές διεθνείς έρευνες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με εθνικές αστυνομικές αρχές και εταίρους όπως η Interpol και το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Politico μίλησε με τέσσερις νυν και πρώην αξιωματούχους της Europol που γνωρίζουν το περιστατικό. Μερικοί από τους χαμένους φακέλους επανεμφανίστηκαν όταν ένας πολίτης τους βρήκε εγκαταλελειμμένους σε δημόσιο χώρο στη Χάγη και τους παρέδωσε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, ανέφεραν οι τέσσερις αξιωματούχοι.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσο καιρό αγνοούνταν ούτε γιατί τους είχαν πάρει από το εσωτερικό της υπηρεσίας, ανέφεραν οι ίδιοι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Politico, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χάγης, Στίβεν βαν Σαντέν, είπε: «Η αστυνομία της Χάγης ενεπλάκη σε ορισμένες λεπτομέρειες που σχετίζονται με μια εν εξελίξει εσωτερική έρευνα της Europol».





Numerous highly sensitive files containing the personal information of Europe's top law enforcement executives went missing last summer.



Here are some key points to know about the breach 👇



🔗 https://t.co/cKGWLCP6dY pic.twitter.com/ow7D9b3kXg