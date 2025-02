Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, δήλωσαν ότι πρέπει να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την τύχη της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μια δίκαιη συμφωνία με εγγυήσεις ασφαλείας θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη, αναφέρει ο Guardian.

«Οι κοινοί μας στόχοι θα πρέπει να είναι να θέσουμε την Ουκρανία σε θέση ισχύος. Η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης», ανέφεραν επτά ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι.

«Στην Ουκρανία θα πρέπει να δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ισχυρή διατλαντική ασφάλεια», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ανυπομονούν να συζητήσουν την περαιτέρω πορεία με τους Αμερικανούς συμμάχους τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι οι δύο τους είναι έτοιμοι να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη, με τον Πούτιν και τον Τραμπ να φαίνεται ότι διαπραγματεύονται το μέλλον της ασφάλειας της ηπείρου πάνω από τα κεφάλια των ίδιων των Ευρωπαίων ηγετών. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ πρόκειται να συναντηθεί με δεκάδες υπουργούς του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση με την ομάδα επαφής των υπουργών Άμυνας για την Ουκρανία στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

«Δεν θα υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στη συνάντηση των υπουργών από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία και η Ευρώπη χρειάζεται να συμμετέχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, μετά την ανακοίνωση πως ο αμερικανός πρόεδρος και ο ρώσος ομόλογός του συζήτησαν τη σύγκρουση.

«Δεν μπορούμε να έχουμε συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Διακυβεύεται η ειρήνη στην Ευρώπη, γι' αυτό οι Ευρωπαίοι χρειάζεται να συμμετέχουν», δήλωσε η Μπέρμποκ σε συνέντευξή της στο ραδιοσταθμό Deutschlanfunk.

Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

"Το μόνο που έχουμε ανάγκη είναι ειρήνη. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΙΡΗΝΗ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν σε αυτό. ΜΑΖΙ", έγραψε ο Τουσκ στο Χ.

