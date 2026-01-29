Τι είναι ο φονικός ιός Νίπα που έχει σημάνει συναγερμό στην Ασία

Δύο κρούσματα του θανατηφόρου ιού Νίπα (Nipah) στην Ινδία ώθησαν τις αρχές της Ταϊλάνδης, της Σιγκαπούρης, του Χονγκ Κονγκ και της Μαλαισίας να εντείνουν τους ελέγχους στα αεροδρόμια, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την εξάπλωση της λοίμωξης.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται από νυχτερίδες και ζώα όπως τα γουρούνια, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και εγκεφαλική φλεγμονή και έχει ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ 40% και 75%. Αν και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση δεν είναι εύκολη και συνήθως απαιτεί παρατεταμένη επαφή με ένα μολυσμένο άτομο.

Συνήθως μεταδίδεται στους ανθρώπους από μολυσμένες νυχτερίδες ή φρούτα που έχουν μολυνθεί από αυτές.

Οι μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν στην Ινδία στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι μικρής κλίμακας επιδημίες δεν είναι ασυνήθιστες και οι ιολόγοι δήλωσαν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Αρκετά εμβόλια βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο.

«Αν και απαιτείται επαγρύπνηση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ευρύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ευστάθιος Γιώτης, λέκτορας μοριακής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στη Βρετανία.

Τα δύο άτομα που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στην ανατολική ινδική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και αμφότεροι νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, όπως δήλωσε στο Reuters ένας περιφερειακός υγειονομικός υπάλληλος.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει και ανιχνεύσει 196 επαφές που συνδέονται με τις δύο περιπτώσεις, καμία από τις οποίες δεν παρουσίασε συμπτώματα και όλες οι εξετάσεις για τον ιό ήταν αρνητικές, σύμφωνα με δήλωση του ινδικού υπουργείου Υγείας αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Κυκλοφορούν εικαστικά και ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις της νόσου του ιού Nipah», αναφέρεται στη δήλωση.

«Πραγματοποιήθηκαν ενισχυμένη επιτήρηση, εργαστηριακές εξετάσεις και επιτόπιες έρευνες... που εξασφάλισαν την έγκαιρη ανάσχεση των περιπτώσεων».

Οι αναφορές για τις μολύνσεις έθεσαν σε επιφυλακή τις αρχές των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και του Νεπάλ και του Χονγκ Κονγκ.

Η Υπηρεσία Μεταδοτικών Νοσημάτων της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο της για τις πτήσεις που φτάνουν από περιοχές που έχουν πληγεί από τις μολύνσεις στην Ινδία.

«Επικοινωνούμε επίσης με τους ομολόγους μας στη Νότια Ασία, για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας όπου οι χώρες θα αναφέρουν την αλληλουχία του γονιδιώματος των ανιχνευθέντων κρουσμάτων», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.

Ένας εκπρόσωπος της αρχής του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι διευκολύνει την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων υγειονομικού ελέγχου από το υπουργείο Υγείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου θερμοκρασίας στις πύλες για τους επιβάτες που φτάνουν από την Ινδία.

Η Ταϊλάνδη ενίσχυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τα μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια, με τη γειτονική Μαλαισία να ακολουθεί το παράδειγμά της, ενώ έχει ορίσει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για αεροσκάφη που φτάνουν από περιοχές με μολύνσεις από τον ιό Νίπα. Παράλληλα, οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν δηλώσεις υγείας πριν περάσουν από τον έλεγχο διαβατηρίων.

Το υπουργείο Υγείας της Μαλαισίας δήλωσε ότι ενισχύει την ετοιμότητα μέσω υγειονομικών ελέγχων στα διεθνή λιμάνια εισόδου, ιδίως για τους αφιχθέντες από χώρες που θεωρούνται επικίνδυνες.

Η κινεζική αρχή ελέγχου ασθενειών δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα Nipah στη χώρα, αλλά υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής κρουσμάτων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Το Νεπάλ, που μοιράζεται ένα πολυσύχναστο σύνορο με την Ινδία, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «υψηλή επιφυλακή» και έχει ενισχύσει τους ελέγχους για τους ταξιδιώτες.

Ποιος είναι ο ιός Νίπα

Ο Νίπα εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από λίγο περισσότερο από 25 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας μεταξύ των χοιροτρόφων στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, αν και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κυκλοφορεί στους ιπτάμενους λύκους, ή νυχτερίδες φρούτων, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο ΠΟΥ κατατάσσει τον Νιπάχ ως παθογόνο προτεραιότητας, επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες, λόγω του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας και του φόβου ότι ο ιός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί και να γίνει πιο μεταδοτικός.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν επιβεβαιωθεί 750 κρούσματα Nipah παγκοσμίως, με 415 θανάτους, σύμφωνα με την Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, η οποία χρηματοδοτεί μια δοκιμή εμβολίου για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του Nipah.

Τα κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη είναι τα πρώτα στην πολιτεία σε σχεδόν δύο δεκαετίες, μετά από πέντε θανατηφόρα κρούσματα το 2007, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.