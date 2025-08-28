Συμφωνία Τουρκίας και Αιγύπτου για συμπαραγωγή drones

Μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας, η Havelsan, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε συμφωνία με κορυφαίο αιγυπτιακό βιομηχανικό οργανισμό για την κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs).

«Υπογράψαμε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τον Αραβικό Οργανισμό Βιομηχανοποίησης (AOI), έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς φορείς της Αιγύπτου, για την κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε η Havelsan σε ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

«Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση και η κοινή παραγωγή των αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, έκθεση του Anadolu Agency (AA) ανέφερε ότι η συμφωνία συνεργασίας καλύπτει την κοινή παραγωγή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών BAHA, BULUT και BOZBEY, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Havelsan, Mehmet Akif Nacar, δήλωσε κατά την υπογραφή: «Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την τοπική παραγωγική ικανότητα και θα φέρει τις αυτόνομες τεχνολογίες UAV στην περιοχή, επιτρέποντάς μας να κάνουμε μια ισχυρή είσοδο στην αφρικανική αγορά».

Η Havelsan ανήκει στο μετοχικό ταμείο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και θεωρείται μια από τις σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας της Τουρκίας.