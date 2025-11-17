Συμφωνία Ουκρανίας-Γαλλίας για την προμήθεια 100 μαχητικών Rafale στο Κίεβο - Συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι στο Παρίσι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Γαλλία για την απόκτηση 100 πολεμικών αεροσκαφών Rafale, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική ικανότητα της χώρας του να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε επίσκεψη στο Παρίσι για συνομιλίες με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο που οι σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες και η Μόσχα έχει αναφέρει ότι σημείωσε προόδους σε ό,τι αφορά την επέλασή της στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1/LCI, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει παραγγείλει 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε τον αριθμό χωρίς να δώσει αμέσως λεπτομέρειες για το αν πρόκειται για μεταφορά από τα γαλλικά αποθέματα ή για αγορά.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον Μακρόν και τον Ζελένσκι να υπογράφουν μια επιστολή προθέσεων για την αγορά αυτού που το Ελιζέ χαρακτήρισε ως «γαλλικό αμυντικό εξοπλισμό» μπροστά από ένα μαχητικό Rafale και τις γαλλικές και ουκρανικές σημαίες στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Villacoublay.

«Έχει επίσης προετοιμαστεί μια ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, της αεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων μας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή.

Μακρόν: Μεγάλη Ημέρα

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε «Μεγάλη Ημέρα» και ανέβασε μία φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Πώς η Γαλλία θα μπορούσε να ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας

Εδώ και αρκετές εβδομάδες γίνονται συζητήσεις για το πώς η Γαλλία θα μπορούσε να παρέχει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στην αεράμυνα της Ουκρανίας, αν και η κυβέρνηση Μακρόν αντιμετωπίζει πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσα μπορεί πραγματικά να κάνει η Γαλλία.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα να προσφέρει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη Mirage, αφού αρχικά είχε υποσχεθεί να παραδώσει έξι, καθώς και μια νέα παρτίδα πυραύλων εδάφους-αέρος Aster 30, που παράγονται από τον ευρωπαϊκό όμιλο MBDA, για τις μπαταρίες αεροπορικής άμυνας SAMP/T που λειτουργεί η Ουκρανία.

Δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα δήλωσαν νωρίτερα στο Reuters ότι η προμήθεια στο Κίεβο πολλαπλών ρόλων μαχητικών αεροσκαφών Rafale κατασκευασμένων από την Dassault θα αποτελεί μέρος μιας δεκαετούς στρατηγικής συμφωνίας για την αεροπορία.

Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να προέλθουν απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, αν και το μεγαλύτερο μέρος θα ήταν μακροπρόθεσμο και θα εντασσόταν στις προσπάθειες της Ουκρανίας να αυξήσει τον στόλο της σε 250 πολεμικά αεροσκάφη στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen, ανέφεραν οι πηγές.

Η λειτουργία των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών θα απαιτούσε χρόνο, δεδομένου του αυστηρού προγράμματος εκπαίδευσης των υποψήφιων πιλότων.

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συμφωνίες για περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, από τα υπάρχοντα αποθέματα της Γαλλίας ή μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και συστημάτων κατά των drones.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι συμφωνίες.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την επίσκεψη του Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο στόχος ήταν «να τεθεί η γαλλική αριστεία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην ρωσική επιθετικότητα».

Ένα ξεχωριστό φόρουμ το απόγευμα θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones, προκειμένου να εξετάσουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους.

Η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, έχει πιέσει για τη δημιουργία μιας συμμαχίας περίπου 30 χωρών που είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και πόρους στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ώστε να διατηρήσει τον στρατό της αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.