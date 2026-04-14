Συμφωνία Νορβηγίας - Ουκρανίας για την παραγωγή drones από το Όσλο

Η Νορβηγία και η Ουκρανία θα ενισχύσουν τη διμερή αμυντική τους συνεργασία, μεταξύ άλλων με την παραγωγή ουκρανικών drones στη σκανδιναβική χώρα, ανακοίνωσε την Τρίτη η νορβηγική κυβέρνηση.

Η Νορβηγία θα υποστηρίξει την παραγωγή drones στην Ουκρανία, ενώ η τελευταία θα μοιραστεί δεδομένα, πληροφορίες και τεχνογνωσία με τη Νορβηγία. Ουκρανικά drones θα κατασκευάζονται επίσης στο νορβηγικό έδαφος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Όσλο.

«Μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες που αποκτά η Ουκρανία σε αυτόν τον σκληρό αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ζωτικής σημασίας να μάθουμε από αυτές τις εμπειρίες», πρόσθεσε.

Η Νορβηγία, μαζί με τις άλλες σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, είναι σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, μετέδωσε το Reuters.

Η κυβέρνηση του Στόρε έχει καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης για το Κίεβο, με την υποστήριξη όλων των κομμάτων στο κοινοβούλιο, ύψους περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2023 και 2030, καθιστώντας τη Νορβηγία έναν από τους πιο γενναιόδωρους υποστηρικτές του Κίεβου κατά κεφαλήν.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Ζελένσκι βρισκόταν στο Βερολίνο για να συναντήσει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σε σχέδια αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας για την παραγωγή drones, η οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα μπορούσε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη.