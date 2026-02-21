Συμφωνία Ινδίας-Βραζιλίας για εξορύξεις - Σε εμπόριο αξίας 20 δισ. δολαρίων στοχεύει ο Μόντι

Η Ινδία προχώρησε στην εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών με τη Βραζιλία, υπογράφοντας συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα των ορυχείων και των ορυκτών.

Στόχος της Ινδίας είναι να καλύψει την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση χάλυβα και να υποστηρίξει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, εν μέσω ενός παγκόσμιου αγώνα για την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Η συμφωνία υπογράφηκε παρουσία του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος έφτασε στο Νέο Δελχί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τριήμερη επίσκεψη.