Σύμβουλος Ζελένσκι κατά Πούτιν: Ας πάρει χάπια για να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλός του

Αρνητικά απάντησαν αξιωματούχοι του Κιέβου στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στην Ουκρανία υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπέδειξε πως θα μπορούσε να αναλάβει την εξουσία μεταβατική κυβέρνηση στην Ουκρανία, ώστε να διεξαχθούν εκλογές και να υπογραφτούν συμφωνίες-κλειδιά για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρωσικά επίσημα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης της ουκρανικής κυβέρνησης, επέκρινε το σχέδιο ως μέρος των προσπαθειών της Μόσχας να παγώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς δεν έχει πραγματική πρόθεση να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο. «Ο Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει και να εκτροχιάσει οποιαδήποτε πρόοδο προς την ειρήνη, επειδή δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο. Γι’ αυτό συνεχίζει να διατυπώνει σκληρές απαιτήσεις», ανέφερε ο Κοβαλένκο στο Telegram.

Από την πλευρά του, ο Ντμίτρο Λίτβιν σύμβουλος επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε δηκτικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ τονίζοντας: «Αν ο Πούτιν εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει με ποιον πρέπει να συνομιλήσει για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου, ίσως να ήρθε η ώρα να πάρει μερικά χάπια για να ενεργοποιηθεί επιτέλους ο εγκέφαλός του – αν υποθέσουμε βέβαια ότι του κάνουν ακόμα κάποιο αποτέλεσμα», έγραψε.

If Putin is once again struggling to understand who he needs to engage with to seriously move toward ending this war, maybe he should just pop some pills to kickstart his brain activity – assuming such pills still have any effect on him.



