ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα για παύσεις εχθροπραξιών στη Γάζα και άμεση απελευθέρωση των ομήρων

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητεί κατεπειγόντως «παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «για επαρκή αριθμό ημερών» ώστε να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας ξεπέρασε το αδιέξοδο που είχε προηγηθεί, με τέσσερις ανεπιτυχείς ψηφοφορίες το προηγούμενο διάστημα, εγκρίνοντας τελικά ψήφισμα που ζητεί επίσης την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» από τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Βρετανία -χώρες που διατηρούν δικαίωμα βέτο- απείχαν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου που συνέταξε η Μάλτα. Τα υπόλοιπα 12 μέλη υπερψήφισαν.

Η προσπάθεια της Ρωσίας για τροποποίηση της τελευταίας στιγμής, ώστε το ψήφισμα να συμπεριλαμβάνει έκκληση για «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία» που θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάπαυση του πυρός, δεν καρποφόρησε.

