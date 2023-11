Ισραήλ: Μια όμηρος της Χαμάς γέννησε στη Γάζα

Μια γυναίκα, που απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, γέννησε στη Γάζα, ανέφερε η σύζυγος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα από τις υπηρεσίες του επικεφαλής του ισραηλινού κράτους.

Η Σάρα Νετανιάχου έγραψε ότι απευθύνεται «πρώτα και κύρια ως μητέρα», σημειώνοντας ότι 32 παιδιά κρατούνται αιχμάλωτα στη Γάζα για περισσότερες από πέντε εβδομάδες και «σίγουρα υποφέρουν από ανείπωτο τραύμα, όχι μόνο επειδή απήχθησαν, αλλά και επειδή έγιναν μάρτυρες της βάναυσης δολοφονίας των γονέων και των αδελφών τους».

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP