Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Παραμένουν οι κυανόκρανοι στον Λίβανο έως τέλος του 2026

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέτεινε ομόφωνα την Πέμπτη «για τελευταία φορά» μια μακροχρόνια ειρηνευτική αποστολή στον Λίβανο μέχρι το τέλος του 2026, όταν η επιχείρηση θα ξεκινήσει μια ετήσια «ομαλή και ασφαλή αποχώρηση».

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), που ιδρύθηκε το 1978, περιπολεί τα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Το 15μελές Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα ένα ψήφισμα που συνέταξε η Γαλλία, μετά από συμβιβασμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε «να παρατείνει για τελευταία φορά την εντολή της UNIFIL».

Το ψήφισμα «ζητεί από την UNIFIL να παύσει τις δραστηριότητές της στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να ξεκινήσει από αυτήν την ημερομηνία και εντός ενός έτους την ομαλή και ασφαλή αποχώρηση του προσωπικού της, σε στενή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο η κυβέρνηση του Λιβάνου να καταστεί ο μοναδικός πάροχος ασφάλειας στο νότιο Λίβανο».

Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την επέκταση της UNIFIL, δήλωσε η υπηρεσιακή πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σι. «Το περιβάλλον ασφαλείας στον Λίβανο είναι ριζικά διαφορετικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο, δημιουργώντας το περιθώριο για να αναλάβει ο Λίβανος μεγαλύτερες ευθύνες», δήλωσε στο Συμβούλιο.

Η εντολή της UNIFIL επεκτάθηκε το 2006, μετά από έναν πόλεμο διάρκειας ενός μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, για να επιτραπεί στις ειρηνευτικές δυνάμεις να βοηθήσουν τον λιβανέζικο στρατό να διατηρήσει τμήματα του νότου απαλλαγμένα από όπλα ή ένοπλο προσωπικό εκτός από αυτά του λιβανέζικου κράτους.

Αυτό έχει προκαλέσει τριβές με τη Χεζμπολάχ, η οποία ουσιαστικά ελέγχει το νότιο Λίβανο παρά την παρουσία του λιβανέζικου στρατού. Η Χεζμπολάχ είναι βαριά οπλισμένη και αποτελεί την ισχυρότερη τρομοκρατική δύναμη του Λιβάνου.

«Δεκαετίες μετά την παράταση της εντολής της UNIFIL, είναι καιρός να διαλυθεί η ψευδαίσθηση. Η UNIFIL απέτυχε στην αποστολή της και επέτρεψε στη Χεζμπολάχ να γίνει μια επικίνδυνη περιφερειακή απειλή», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, μετά την ψηφοφορία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μια εκεχειρία τον Νοέμβριο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τώρα να προωθήσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Ουάσινγκτον συνδέει το σχέδιο με μια σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, ενώ προωθεί μια ζώνη οικονομικής ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και τον Κόλπο, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Χεζμπολάχ από ιρανική χρηματοδότηση.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, χαιρέτισε την παράταση, σημειώνοντας ότι «επαναλαμβάνει την έκκληση προς το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις πέντε τοποθεσίες που εξακολουθεί να κατέχει και επιβεβαιώνει την ανάγκη επέκτασης της κρατικής εξουσίας σε όλη την επικράτειά του».