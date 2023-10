Συμβούλιο Ασφαλείας ΗΠΑ: Δεν ευθύνεται το Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο βάσει των πληροφοριών μας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει – προς το παρόν- ότι το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για την έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα την Τρίτη, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στον απόηχο των όσων δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν ότι πίσω από το χτύπημα βρίσκεται μια παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του NSC, Αντριάν Γουάτσον, δήλωσε ότι η εκτίμηση βασίζεται σε ανάλυση υπερκείμενων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών από πηγές (σ.σ. Open – source information)

«Ενώ συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, η τρέχουσα εκτίμησή μας, με βάση την ανάλυση των εναέριων εικόνων, των υποκλοπών και των πηγών μας, είναι ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την έκρηξη στο νοσοκομείο στη Γάζα χθες», ανέφερε η Γουάτσον σε δήλωσή της την Τετάρτη.

While we continue to collect information, our current assessment, based on analysis of overhead imagery, intercepts and open source information, is that Israel is not responsible for the explosion at the hospital in Gaza yesterday.