Σύλληψη Ισραηλινών για μεταφορά όπλων και χρημάτων από την Τουρκία στη Δυτική Όχθη για λογαριασμό της Χαμάς

Οι ισραηλινές αρχές εξάρθρωσαν ένα δίκτυο Ισραηλινών πολιτών που κατηγορούνται ότι διοχέτευαν όπλα και κεφάλαια από την Τουρκία στη Δυτική Όχθη για λογαριασμό της Χαμάς, σύμφωνα με τη Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ).

Πολλοί κάτοικοι του Κφαρ Κασέμ και της Ράχατ συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες σε κοινή επιχείρηση με την Ισραηλινή Αστυνομία.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το δίκτυο λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση του Άχμεντ Σαρσούρ, Ισραηλινού πολίτη από το Κφαρ Κασέμ, ο οποίος διαμένει αυτή την περίοδο στην Τουρκία, όπως αναφέρει το i24news.tv.

Ο Σαρσούρ φέρεται να αξιοποίησε οικογενειακές και κοινοτικές διασυνδέσεις στο Ισραήλ για να δημιουργήσει ένα μυστικό σύστημα μεταφοράς χρημάτων και όπλων στη Δυτική Όχθη, με σκοπό την υποστήριξη των τρομοκρατών.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω κρυπτονομισμάτων, τα οποία μετατρέπονταν σε μετρητά από Ισραηλινούς συναλλαγματιστές.

Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την αγορά όπλων από εμπόρους στη Νεγκέβ, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν λαθραία στη Δυτική Όχθη. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι αυτά τα όπλα ενδέχεται να κατέληγαν στα χέρια τρομοκρατών για τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Η Σιν Μπετ χαρακτήρισε την υπόθεση ως σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια, τονίζοντας τη συμμετοχή Ισραηλινών πολιτών σε δραστηριότητες που θέτουν το κράτος σε κίνδυνο. Αναμένεται να ασκηθούν διώξεις κατά των εμπλεκομένων.

Σε ανακοίνωση της Σιν Μπετ, επισημάνθηκε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να ενεργούν αποφασιστικά ενάντια σε όσους εκμεταλλεύονται οικογενειακά ή κοινοτικά δίκτυα για να διευκολύνουν την τρομοκρατία.

Τοπικοί κάτοικοι στο Κφαρ Κασέμ και τη Ράχατ φέρονται να ανακρίθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ αξιωματούχοι ασφαλείας υπογράμμισαν ότι η επιχείρηση αναδεικνύει την επαγρύπνηση του Ισραήλ απέναντι σε απειλές τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας.