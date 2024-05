Συλλήψεις φοιτητών λόγω διαμαρτυρίας στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Σε συλλήψεις 12 φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης προχώρησε η βρετανική αστυνομία αφότου πραγματοποιήθηκε συμπλοκή με συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η οργάνωση Oxford Action for Palestine (OA4P) ανέφερε πως οι πανεπιστημιακές αρχές κάλεσαν την αστυνομία αφότου φοιτητές ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους στα γραφεία της διοίκησης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ είπε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό και θα δώσει αργότερα πληροφορίες. Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα σημερινά γεγονότα, αν και κατά το παρελθόν έχει πει ότι σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης υπό τη μορφή ειρηνικών διαμαρτυριών.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οργάνωση OA4P, συγκρούσεις καταγράφονται μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών που κάθονταν στον δρόμο εμποδίζοντας τη διέλευση ενός αστυνομικού βαν, το οποίο, όπως λέει, μετέφερε συλληφθέντες.

The police van has driven inside the University of Oxford admin building. The students inside have been visible from the Wellington Square. Around a dozen are still inside pic.twitter.com/fGP9kiGcWX