Στη δίνη του εμφυλίου βυθίζεται από χθες Σάββατο το Σουδάν, όπου σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών δυνάμεων, τόσο στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, όσο και σε άλλες πόλεις της αφρικανικής χώρας. Ο απολογισμός των μαχών μέχρι στιγμής είναι 56 νεκροί και 600 τραυματίες. Μεταξύ των σοβαρά τραυματιών βρίσκονται δύο Έλληνες.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς, το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν Σάββας ανέφερε ότι υπάρχουν 15 εγκλωβισμένοι (Έλληνες, Σουδανοί, Αιθίοπες και μια Ρωσίδα με το παιδί της) στην ορθόδοξη Μητρόπολη του Χαρτούμ.

Όπως τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σήμερα καθώς καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν δείχνει καμία πρόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Για τους δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ το Μεγάλο Σάββατο από ρουκέτα που έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης, επισήμανε πως νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αλλά δεν έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε υγειονομικό υλικό.

«Ήρθαν δυο Έλληνες και μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί έξω από το ναό έχει πολλά τανκ, πολύ στρατό και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Συντομεύσαμε τη λειτουργία όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς αυτοί οι Έλληνες βγαίνοντας έξω από την εκκλησία και κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, γιατί μένουν μέσα στην ελληνική κοινότητα, έπεσε δίπλα τους μια ρουκέτα και τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε αν θα τους χειρουργήσουν ή όχι», είχε αναφέρει ο Μητροπολίτης το Μεγάλο Σάββατο στην ΕΡΤ.

«Χτυπάνε τη Μητρόπολη με σφαίρες, υπάρχουν ελληνικές σημαίες απ’ έξω και ποτέ δεν έχει γίνει ξανά αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη από παντού βγαίνουν καπνοί. Προφανώς έχουν χτυπήσει υπουργεία γιατί γύρω από τη Μητρόπολη είναι τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, το παλάτι. Προφανώς χτυπάνε τα υπουργεία απ’ ότι φαντάζομαι γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω είναι πολύ επικίνδυνο», επισήμανε.

Ο επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος, σημείωσε το Σάββατο: «Αυτή τη στιγμή το Χαρτούμ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να περάσουν μια δυο μέρες, να εκτονωθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν κάποια αεροπλάνα και σε συνδυασμό με την ΕΕ που έχει την εποπτεία να μπορέσει να γίνει κάποια εκκένωση αν χρειαστεί».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Σουδάν στην αφρικανική χώρα. «Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή. Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας».

«Πάρα πολύ πυροβολισμοί έξω, σφαίρες ακούγονται, αυτό μόνο, πολύ δύσκολα. Όλοι φοβούνται, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να φύγουμε κι όλας, αν υπάρχει τρόπος αλλά και το αεροδρόμιο είναι κλειστό», σχολίασε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Σουδάν, Ρόμπερτ Φαχίμι.

Ο στρατός του Σουδάν ενέκρινε πρόταση του ΟΗΕ για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για επείγουσες ανθρωπιστικές υποθέσεις για τρεις ώρες, με έναρξη στις 16:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), το απόγευμα της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει εάν προκληθεί από τους παραστρατιωτικούς.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα ότι διέκοψε προσωρινά τις επιχειρήσεις του στο Σουδάν μετά τον θάνατο τριών υπαλλήλων του σε συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Σουδάν και στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, μία ημέρα νωρίτερα.

«Ενόσω θα επανεξετάζουμε την εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας, είμαστε αναγκασμένοι να σταματήσουμε προσωρινά όλες τις επιχειρήσεις στο Σουδάν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εκτελεστική διευθύντρια του WFP Σίντι Μακέιν.

«Το WFP είναι δεσμευμένο στο να παρέχει αρωγή στον σουδανικό λαό που αντιμετωπίζει άμεση επισιτιστική ανασφάλεια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας που σώζει ζωές αν η ασφάλεια και η ασφάλεια των ομάδων και εταίρων μας δεν είναι εξασφαλισμένη».

Τρεις υπάλληλοι του WFP σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στην Καμπκαμπίγια στο Βόρειο Νταρφούρ. Το WFP δήλωσε στο Reuters πως οι υπάλληλοί του που σκοτώθηκαν ήταν και οι τρεις Σουδανοί.

Η Μακέιν είπε επίσης πως είναι δύσκολο για το προσωπικό του WFP να επιχειρήσει αφότου αεροσκάφος της Ανθρωπιστικής Αεροπορικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ (UNHAS) υπέστη "σημαντικές ζημιές" στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στο Σουδάν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε χθες.

Το επεισόδιο επηρέασε σοβαρά την ικανότητα του οργανισμού να μετακινεί ανθρωπιστικούς εργαζόμενους και να παρέχει βοήθεια στο Σουδάν, είπε.

Η Αίγυπτος και το Νότιο Σουδάν προσφέρθηκαν την Κυριακή να μεσολαβήσουν ανάμεσα στον στρατό του Σουδάν και στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο ομόλογός του τού Νότιου Σουδάν Σάλβα Κίιρ σήμερα, οι δύο άμεσοι γείτονες του Σουδάν που διαθέτουν τη μεγαλύτερη επιρροή κάλεσαν τις δύο πλευρές στη μάχη εξουσίας να «επιλέξουν τη φωνή της λογικής (και) του ειρηνικού διαλόγου», αναφέρει η δήλωση.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Συμβούλιο Ειρήνης και Σταθερότητας της Αφρικανικής Ένωσης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα προκειμένου να συζητήσει τις πολιτικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στο Σουδάν, όπως ανέφερε στο Twitter.

