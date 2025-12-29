Συγκλονιστική μαρτυρία: Πρώην ισραηλινή όμηρος καταγγέλλει δημόσια τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τη Χαμάς

Μία από τις γυναίκες που κρατήθηκαν όμηροι από τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και αφέθηκαν ελεύθερες πριν από έναν χρόνο μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, καταθέτοντας τη μαρτυρία της για τις φρικαλεότητες που βίωσε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της.

Η Ρόμι Γκόνεν, 25 ετών, μία από τις Ισραηλινές ομήρους που απελευθερώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο έπειτα από 471 ημέρες κράτησης στη Γάζα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να περιγράψει δημόσια τον εφιάλτη της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη από μέλη της Χαμάς και των συνεργατών τους.





Η συγκλονιστική της αφήγηση δόθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ισραηλινό πρόγραμμα «Uvda» του Channel 12 και, σύμφωνα με τη Daily Mail, φωτίζει μία από τις πιο σκοτεινές και αποσιωπημένες πλευρές της σύγκρουσης.

Ο τραυματισμός και η αιχμαλωσία στη Γάζα

Η Γκόνεν απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Κατά την απαγωγή της τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Shifa στη Γάζα. Εκεί, όπως καταθέτει, ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος της κακοποίησής της, ενώ βρισκόταν τραυματισμένη, ανήμπορη και σε κατάσταση πλήρους σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ομάδα ανδρών την περικύκλωσε, της έσκισε τα ρούχα και την παρενοχλούσε ταυτόχρονα, ενώ εκείνη ήταν καθηλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι. Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία ως «εξωσωματική», εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να παρακολουθούσε τα γεγονότα από απόσταση, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. «Ήμουν σίγουρη ότι θα ξυπνούσα χωρίς το χέρι μου», ανέφερε.

Λίγες ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε σε διαμέρισμα στη Γάζα, όπου – σύμφωνα με τη μαρτυρία της – υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από Παλαιστίνιο επαγγελματία υγείας, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του τραύματός της. Όπως εξηγεί, ήταν απολύτως εξαντλημένη και σωματικά ανίκανη να αντισταθεί. «Μου πήρε τα πάντα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι μετά την επίθεση αναγκάστηκε να συνεχίσει να ζει στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο που τη βίασε.

Η κακοποίηση συνεχίστηκε. Η Γκόνεν εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σπίτι άνδρα που φέρεται να εργαζόταν ως κάμεραμαν. Εκεί, όπως περιγράφει, ξεκίνησε μία από τις πιο τρομακτικές φάσεις της αιχμαλωσίας της. Για 16 ημέρες ζούσε υπό συνεχή παρακολούθηση, με χειροπέδες, απειλές και όπλα δίπλα στο κρεβάτι της, ενώ δεχόταν σεξουαλική παρενόχληση τόσο από τον ίδιο όσο και από δεύτερο άνδρα.

Η ίδια μίλησε για συνεχή τρόμο, απόλυτη απώλεια ελέγχου και βαθιά ψυχολογική κατάρρευση. «Όλα γίνονταν στη σιωπή. Έκλαιγα και μου έλεγαν να προσέχω, γιατί αν δεν ηρεμούσα θα θύμωναν», ανέφερε. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροστασίας, επινόησε την ύπαρξη συζύγου, ελπίζοντας ότι αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά.

Η σεξουαλική βία της Χαμάς

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της ήταν το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης μετά τους επανειλημμένους βιασμούς, ιδίως για το διάστημα που είχε χάσει τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο. Όταν καθυστέρησε η έμμηνος ρύση της, οι απαγωγείς της τής έφεραν τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο τελικά ήταν αρνητικό. «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι μου είχαν κάνει κάτι χωρίς να το ξέρω», δήλωσε, εκφράζοντας την αγωνία ότι κακοποιήθηκε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Romi Gonen says she cried nonstop while the Palestinian Hamas terrorist who abused her repeatedly “was having the time of his life.”

She feared she would be kept as a sex slave for the rest of her life.



Romi is home after 471 days in Hamas captivity.



Rape is part of jihadi… pic.twitter.com/LktDHIweLZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 26, 2025

Η πιο τραυματική εμπειρία, όπως περιγράφει, ήταν μία σεξουαλική επίθεση διάρκειας περίπου 30 λεπτών στο μπάνιο, λίγο πριν μετακινηθεί ξανά. Εκεί, ενώ έκλαιγε και είχε παραλύσει από τον φόβο, ο δράστης φέρεται να ήταν «εκστασιασμένος».

Μετά την επίθεση, δέχθηκε απειλές θανάτου προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για όσα υπέστη. Παρ’ όλα αυτά, μετά την απελευθέρωσή της στις 19 Ιανουαρίου 2025, πήρε την απόφαση να καταθέσει δημόσια τη μαρτυρία της, σπάζοντας τη σιωπή και δίνοντας φωνή και σε άλλους ομήρους που βίωσαν αντίστοιχα εγκλήματα.

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν αναγνωρίσει ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε τη σεξουαλική βία ως μέσο πολέμου τόσο κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και κατά τη διάρκεια της κράτησης των ομήρων.