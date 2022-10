Sunday Times: Ο Τζόνσον θα συναντηθεί με τον Σούνακ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, τα δύο φαβορί για τη διαδοχή της Λιζ Τρας, θα συναντηθούν, σύμφωνα με τους «Sunday Times».

Σημειώνεται ότι κανείς εκ των δύο, δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του για την αρχηγία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των «Times», Τιμ Σίπμαν, η συνάντηση των δύο ανδρών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί νωρίτερα αλλά θα γίνει απόψε.

Νωρίτερα, ο ίδιος δημοσιογράφος είχε γράψει στο Twitter ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει 100 βουλευτές να τον υποστηρίξουν.

Αν και ο Τζόνσον δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του, ο βουλευτής των Τόρις, Τζέιμς Ντάντριντζ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρώην αρχηγός του κόμματος, του είπε «πως είναι έτοιμος».

Η υποψηφιότητα Τζόνσον φαίνεται ότι έχει δυναμική, καθώς ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζέικομπ Ρις-Μογκ, ο υπουργός Οικισμού, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σάιμον Κλαρκ και ο πρόεδρος της διάσκεψης για το κλίμα COP26 Αλόκ Σάρμα, έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον πρώην πρωθυπουργό. Επίσης, ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε ότι προσανατολίζεται στο να στηρίξει τον πρώην αρχηγό των Τόρις.

Η επιστροφή στην εξουσία θα αποτελέσει θεαματικό comeback για τον Τζόνσον, ο οποίος εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στα μέλη του κόμματος. Αν και σε δημοσκόπηση του YouGov που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή και στην οποία συμμετείχαν 3.429 πολίτες, το 52% των Βρετανών δήλωσε ότι δεν θα είναι ευχαριστημένο αν ο Τζόνσον επανέλθει στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Όμως κάποιοι ανησυχούν εάν ο Τζόνσον, που άφησε την πρωθυπουργία συγκρίνοντας τον εαυτό του με έναν Ρωμαίο δικτάτορα που ανέλαβε δύο φορές την εξουσία για να αντιμετωπίσει κρίσεις, μπορεί να συγκεντρώσει τη στήριξη 100 βουλευτών. Η τριετής παραμονή του στη Ντάουνινγκ Στριτ, στιγματίστηκε από σκάνδαλα και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, Ουίλιαμ Χέιγκ, είπε ότι η επιστροφή Τζόνσον είναι ίσως η χειρότερα ιδέα που έχει ακούσει εδώ και σχεδόν μισό αιώνα ως μέλος του κόμματος. Επισημαίνοντας πως θα οδηγήσει σε «σπιράλ θανάτου» τους Τόρηδες.

Συγκέντρωσε τους 100 ο Σούνακ

Οπρώτος υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών – υποστηρικτών του ώστε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας είναι o Ρίσι Σούνακ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί Μπόρις Τζόνσον.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε μέσω του Twitter ένας πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας The Guardian.

Η ψηφοφορία, εφόσον οι διεκδικητές του αξιώματος είναι περισσότεροι από δύο, θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η πρώην υπουργός Άμυνας Πένι Μόρντοντ έγινε η πρώτη βουλευτής των Τόρις που ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια αρχηγός, αλλά ο Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ, πρώην υπουργός Οικονομικών, αποτελούν τα φαβορί, καθώς αντλούν τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην κοινοβουλευτική ομάδα πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας.

Ποιοι υποστηρίζουν ποιον

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Guardian», μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, είχαν εκφράσει την επίσημη υποστήριξή τους στον Σούνακ 121 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, στον Τζόνσον 54 και στη Μόρντοντ 24.

Η διορία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει το απόγευμα της Δευτέρας.

Με τους Συντηρητικούς να έχουν μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να αγνοήσουν τις γενικές εκλογές για τα επόμενα δύο χρόνια, ο νέος αρχηγός του κόμματος θα γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε έξι χρόνια.

Όσοι επιδιώκουν να αντικαταστήσουν την Τρας, που παραιτήθηκε μετά από έξι χαοτικές εβδομάδες, πρέπει να εξασφαλίσουν στήριξη από 100 βουλευτές των Τόρις μέχρι τη Δευτέρα. Η Τρας αντικατέστησε τον Τζόνσον, μετά τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση τον περασμένο Ιούλιο.

Οι Συντηρητικοί ελπίζουν ότι η διαδικασία διαδοχής θα αναζωογονήσει το ταλαιπωρημένο κόμμα τους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Τόρις θα είχαν συντριβεί εάν γίνονταν εθνικές εκλογές τώρα.

Μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Σούνακ

Στο μεταξύ σε δημοσκόπηση του ΥουGov o Ρίσι Σούνακ εμφανίζεται καταλληλότερος αντικαταστάτης της Τρας με ποσοστό 43% έναντι 34% του Μπόρις Τζόνσον. Τρίτη στη σειρά προτίμησης έρχεται η Πένι Μόρντοντ με ποσοστό 26%.

Would the following do a good or bad job as PM?



Rishi Sunak: 43% good / 40% bad

Boris Johnson: 34% good / 56% bad

Penny Mordaunt: 26% good / 35% badhttps://t.co/wjp8QwOPHW pic.twitter.com/vTXm6QrY5Z