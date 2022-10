Ο Τζόνσον έχει 100 βουλευτές υπέρ της υποψηφιότητάς του

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει 100 βουλευτές να τον υποστηρίξουν και θα μπορούσε να λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία για να διαδεχθεί τη Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, όπως έγραψε στο Twitter ο πολιτικός σχολιαστής των «Sunday Times», Τιμ Σίπμαν, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

BREAKING: Source close to Boris Johnson says he has 100 backers and therefore could be on the ballot. That "could" is very interesting