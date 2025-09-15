Politico, Reuters

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης του απέναντι στη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τελικά τη Ρωσία ως «επιτιθέμενη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει το Politico, αναφερόμενος στις απώλειες Ουκρανών και Ρώσων στρατιωτών, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή: «8.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα, και από τις δύο χώρες. Κάποιοι περισσότεροι από τη Ρωσία, αλλά όταν είσαι ο επιτιθέμενος, χάνεις περισσότερους».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ είχε προηγουμένως αρνηθεί να καταδικάσει τη Μόσχα για την εισβολή, με την κυβέρνησή του να συντάσσεται με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα τον Φεβρουάριο για να απορρίψει ψήφισμα του ΟΗΕ που στήριζε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και καταδίκαζε τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ είχαν επίσης αντιταχθεί σε δήλωση της G7 που χαρακτήριζε τη Ρωσία επιτιθέμενη, τον ίδιο μήνα. Ο Τραμπ είχε επιρρίψει ευθύνες στην Ουκρανία για τον πόλεμο, λέγοντας τον Απρίλιο: «Δεν ξεκινάς πόλεμο εναντίον κάποιου που είναι 20 φορές μεγαλύτερός σου και μετά ελπίζεις ότι οι άλλοι θα σου δώσουν μερικούς πυραύλους».

Ωστόσο, η στάση του Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο άλλαξε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την κυβέρνησή του να ασκεί ολοένα και περισσότερη πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος παρεμποδίζει τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σταμάτησα επτά πολέμους, και πίστευα ότι αυτός θα ήταν εύκολος για μένα, αλλά αποδείχθηκε δύσκολος», είπε ο Τραμπ την Κυριακή, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή. «Νομίζω ότι πρέπει να κάνω όλη τη συζήτηση εγώ. Αυτοί [ο Ζελένσκι και ο Πούτιν] μισούν ο ένας τον άλλον. Μισούν ο ένας τον άλλον τόσο πολύ που δεν μπορούν να ανασάνουν».

Πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Καθώς η σκληρότερη στάση του Τραμπ δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες εκκλήσεις για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία. Ο Τραμπ την Κυριακή υποστήριξε ότι σχεδιάζει να το πράξει — αλλά μόνο αφού η Ευρώπη σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ενισχύσει το δικό της καθεστώς κυρώσεων.

Συνεχίζονται οι απειλές και προειδοποιήσεις από τη Ρωσία

Στον αντίποδα, η Ρωσία προειδοποίησε τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία ύστερα από αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει την ιδέα να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Ουκρανία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισεκ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προφανές πως το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον της Ρωσίας παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Το ΝΑΤΟ εμπλέκεται de facto σε αυτόν τον πόλεμο», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το ΝΑΤΟ παρέχει άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου. Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον της Ρωσίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: AP Photo

Ουκρανικά drones προκάλεσαν μεγάλη ζημιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Σημειώνεται ότι, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στη βορειοανατολική πόλη Κιρίσι, διέκοψε τη λειτουργία μιας βασικής παραγωγικής μονάδας μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν τη Δευτέρα δύο πηγές.

Άλλωστε, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες με στόχο των τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Ukraine launched a drone strike on Russia’s Kirishi oil refinery, one of the country’s largest crude processing facilities, sparking a massive fire. The refinery handles 6.4% of Russia’s refining capacity, making the attack a major blow to Moscow’s energy network.… pic.twitter.com/gYFjwg7Upw — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) September 14, 2025

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσίας υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της κατάστασης, ανέφεραν ότι η μονάδα στο διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία της μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαιτίας της αεροπορικής επιδρομής.

Η μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του διυλιστηρίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, ή 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας μπόρεσαν να προελάσουν σε τομείς κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Σούμι (βορειοανατολικά), όπου στρατεύματα της Ρωσίας προσπαθούν μήνες να αποκτήσουν ερείσματα.

Αυτό διαβεβαίωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και επικαλούμενος τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ανέφερε ότι ρωσικές μονάδες υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Χάρκοβο, κατά μήκος της αχανούς γραμμής επαφής – των μετώπων – μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

Από την άλλη, η Μόσχα έχει προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, αν και δεν τις έχει κυριεύσει παρά εν μέρει –Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα– όχι όμως τη Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μέχρι στιγμής λέει πως έχει καταλάβει σειρά χωριών και κοινοτήτων κατά μήκος των διοικητικών ορίων της.

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», τόνισε ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος αναφορά του επιτελάρχη Ολεξάντρ Σίρσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ουδέτερη ζώνη

Αφότου εκδίωξαν ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ νωρίτερα φέτος, ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτήν που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ουδέτερη ζώνη στην περιφέρεια Σούμι. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν εξάλλου μεγαλύτερες πόλεις, ιδίως την ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα.

Ο κ. Ζελένσκι έκανε ακόμη λόγο για αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες κοντά στην Κούπιανσκ, σε τομέα στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου υπό ρωσική πίεση επί μήνες.

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε στην κατεύθυνση της Ντομπροπίλια», τόνισε αναφερόμενος σε δήμο κοντά στην Πόκροφσκ, επίκεντρο μαχών στο πλαίσιο της προσπάθειας του ρωσικού στρατού να ελέγχει πλήρως το Ντονέτσκ. «Είναι σημαντικό πως οι ρωσικές επιθέσεις απωθούνται από τα αγόρια μας», πρόσθεσε.

Από την άλλη, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν κινήσεις «λαβίδας» κοντά σε χωριά που περιβάλλουν την Πόκροφσκ.

Δυτικότερα, ο περιφερειάρχης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς κι επιδρομές drones.