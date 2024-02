Στρατός ΗΠΑ: Οι Χούθι εκτόξευσαν έξι πυραύλους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Έξι βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs) εκτόξευσαν την Τρίτη (6/2) οι Χούθι από περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, όπως συνόψισε μέσω X (πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σύμφωνα με το Reuters.

Οι τρεις από τους πυραύλους αυτούς είχαν στόχο το MV Star Nasia, ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που διερχόταν από τον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με τη CENTCOM. Το πλήρωμα του σκάφους «ανέφερε πως σημειώθηκε έκρηξη κοντά του», προκαλώντας ήσσονες ζημιές, αλλά κανέναν τραυματισμό. Κατόπιν, δεύτερος πύραυλος έπεσε στο νερό χωρίς να επηρεάσει το πλοίο, ενώ τρίτος πύραυλος καταρρίφθηκε από το USS Laboon (DDG 58), κατά την ίδια πηγή, που διαβεβαίωσε ότι το Star Nasia παραμένει αξιόπλοο και «συνεχίζει» το ταξίδι προς τον προορισμό του.

Οι άλλοι τρεις ASBΜs εκτοξεύθηκαν «πιθανόν» εναντίον του MV Morning Tide, φορτηγό πλοίο βρετανικής ιδιοκτησίας, υπό σημαία νήσων Μπαρμπάντος, καθώς κινείτο «στη νότια Ερυθρά Θάλασσα», όμως έπεσαν στο νερό, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ούτε ζημιές, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Iranian-Backed Houthi Terrorists conduct Multiple Anti-Ship Ballistic Missile Attacks in the Southern Red Sea and Gulf of Aden:



On Feb. 6, from approximately 1:45 a.m. to 4:30 p.m. (Arabian Standard Time) Iranian-backed Houthi militants fired six anti-ship ballistic missiles… pic.twitter.com/lrffP3vZb8