Στρατηγική συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου σε άμυνα, ενέργεια και Συνθήκη «Σένγκεν» (vid)

Η υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης Κύπρου - Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινής συνέντευξης Τύπου του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι, σηματοδοτώντας μια νέα, αναβαθμισμένη φάση στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

#ΤΩΡΑ Υπογραφή Στρατηγικής Συνεργασίας από τον Πρόεδρο 🇨🇾@PresidentCYP @Christodulides και τον Πρόεδρο της Γαλλίας 🇫🇷 @EmmanuelMacron.



Η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, αναβαθμίζει θεσμικά και δομεί τις διμερείς σχέσεις 🇨🇾🇫🇷 με σαφές και επιχειρησιακό… pic.twitter.com/V7iNXFWqGo — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) December 15, 2025

O Πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετικά σημαντικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία είναι, σε αυτή τη φάση, το μόνο κράτος - μέλος της ΕΕ που διαθέτει τέτοιο στρατηγικό εταιρικό πλαίσιο με την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η υπογραφή έρχεται να αναβαθμίσει τη Στρατηγική Ατζέντα του 2016, ανεβάζοντας τη συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο, με έμφαση στην αυτονομία στρατηγικής, την καινοτομία, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την ψηφιακή πολιτική, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία άμυνας και ασφάλειας, με τον Γάλλο Πρόεδρο να σημειώνει ότι γαλλικά στρατιωτικά πλοία πραγματοποιούν περίπου 20 ελλιμενισμούς ετησίως στην Κύπρο, ενώ οι δύο χώρες συμμετέχουν σε πολλαπλές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε δημόσια την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη που παρείχε στις επιχειρήσεις εκκένωσης Γάλλων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, μέσω κυπριακού εδάφους, κάνοντας λόγο για έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης και της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας των δύο χωρών. Παράλληλα, προανήγγειλε την ολοκλήρωση συμφωνίας SOFA τις επόμενες εβδομάδες, ως μέρος της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος επανέλαβε τη σταθερή και ξεκάθαρη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων του ΟΗΕ και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Χαιρέτισε, μάλιστα, την πρόσφατη τριμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ελπίδα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Με φόντο την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Μακρόν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Κύπρος θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Η Γαλλία, όπως είπε, θα στηρίξει ενεργά την κυπριακή προεδρία σε ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, στήριξης της Ουκρανίας, ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων στους στρατηγικούς τομείς, μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

EN DIRECT | Déclaration conjointe avec le Président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides. https://t.co/o10YEUnXyK — Élysée (@Elysee) December 15, 2025

Μήνυμα στρατηγικής σύγκλισης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική για τις διμερείς σχέσεις, τονίζοντας ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση και το συνοδευτικό Σχέδιο Δράσης συνιστούν σαφή πολιτική δήλωση και πρακτική δέσμευση για φιλόδοξη και αποτελεσματική συνεργασία σε τομείς όπως ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια, εκπαίδευση, πολιτισμός και καινοτομία.

Υπογράμμισε τον ρόλο της Γαλλίας ως πολύτιμου στρατηγικού εταίρου της Κύπρου, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και της ενέργειας, αναφερόμενος και στη μακρόχρονη παρουσία της TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έμπρακτη στήριξη της Γαλλίας για την ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν το 2026, καθώς και στη σταθερή, αρχών στήριξη του Παρισιού στο Κυπριακό, με αναφορά στον ρόλο της Γαλλίας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: Sigmalive, ΑΠΕ-ΜΠΕ