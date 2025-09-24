Ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος, έπληξε την πόλη Γιανγκτζιάνγκ στη νότια Κίνα την Τετάρτη, αφού σκότωσε 17 ανθρώπους στην Ταϊβάν και χτύπησε το Χονγκ Κονγκ με σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο τυφώνας κατευθύνθηκε προς το Μαομίνγκ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις διύλισης πετρελαίου της Κίνας, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Στην Ταϊβάν, 17 άνθρωποι αγνοούνται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, αφού μια λίμνη υπερχείλισε και έστειλε ένα τείχος νερού μέσα σε μια πόλη, ενώ η Ραγκάσα άφησε το Χονγκ Κονγκ σε ακινησία.

Πιο ισχυροί τυφώνες είναι πιθανό να πλήξουν τη νότια Κίνα λόγω της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χόρτον, κοσμήτορας της Σχολής Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Πόλης του Χονγκ Κονγκ, μετά από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ βροχοπτώσεων.

«Ο καιρός που βίωσε το Χονγκ Κονγκ αυτό το καλοκαίρι είναι μόνο μια γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει», δήλωσε ο Χόρτον.

Κόκκινος συναγερμός και καταστροφές

Οι αξιωματούχοι στην Ταϊβάν έχουν συνηθίσει να απομακρύνουν γρήγορα τους ανθρώπους από πιθανές επικίνδυνες ζώνες, καθώς το νησί πλήττεται συχνά από τυφώνες, αλλά πολλοί κάτοικοι στην τουριστική πόλη Γκουανγκφού δήλωσαν ότι δεν έλαβαν επαρκή προειδοποίηση όταν μια λίμνη υπερχείλισε κατά τη διάρκεια των καταρρακτωδών βροχών της Τρίτης που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

Στο Χονγκ Κονγκ, όπου τεράστια κύματα έπεσαν πάνω από περιοχές της ανατολικής και νότιας ακτογραμμής του ασιατικού χρηματοοικονομικού κέντρου, ορισμένοι δρόμοι και κατοικίες πλημμύρισαν.

Στο ξενοδοχείο Fullerton, στα νότια του νησιού, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν θαλασσινό νερό να φουσκώνει μέσα από γυάλινες πόρτες, αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, δήλωσε το ξενοδοχείο στο Reuters.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.



I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…



Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση για κόκκινο κύμα για πρώτη φορά φέτος, προβλέποντας κύματα καταιγίδας ύψους έως και 2,8 μέτρων σε περιοχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, καθώς ο Ραγκάσα κατευθύνεται προς το πυκνοκατοικημένο Δέλτα του ποταμού Περλ.

Ο Ραγκάσα σχηματίστηκε πάνω από τον Δυτικό Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα.

Τροφοδοτούμενος από τις θερμές θάλασσες και τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο τροπικός κυκλώνας εντάθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε υπερτυφώνα κατηγορίας 5 τη Δευτέρα με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 260 χλμ/ώρα (162 μίλια/ώρα).

Έκτοτε έχει αποδυναμωθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρός για να ρίξει δέντρα και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι αρχές έχουν πάρει μαθήματα από το Hato και το Mangkhut, τα οποία προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και το 2018», δήλωσε ο Chim Lee, ανώτερος ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στο Economist Intelligence Unit.

Αφού πέρασε περίπου 100 χλμ. νότια του Χονγκ Κονγκ, ο Ραγκάσα έφτασε στην ξηρά κατά μήκος των νότιων κινεζικών ακτών. Η Γκουανγκτζόου, η Σεντζέν, η Φοσάν και η Ντονγκουάν, οι μεγαλύτερες πόλεις στο μονοπάτι της καταιγίδας, φιλοξενούν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί σε όλη την Γκουανγκντόνγκ και το υπουργείο έκτακτης ανάγκης έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, πτυσσόμενα κρεβάτια, εξοπλισμό φωτισμού και άλλα είδη διάσωσης, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία στάθμευσαν μεγάλα ενοικιαζόμενα φορτηγά μπροστά από βιτρίνες καταστημάτων σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ναυτική αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σεντζέν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με την προειδοποίηση για κύμα καταιγίδας να αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη.

Η νοσοκομειακή αρχή του Χονγκ Κονγκ ανέφερε ότι τουλάχιστον 90 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον τυφώνα, ενώ η κυβέρνηση άνοιξε 50 προσωρινά καταφύγια, μέσα στα οποία 885 αναζήτησαν καταφύγιο.