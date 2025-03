Σεισμός στη Μιανμάρ

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ από τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή (28/03). Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το στρατιωτικό καθεστώς, 1.644 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 3.408 πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν φόβοι για δεκάδες χιλιάδες ακόμη θύματα.

Εικόνες χάους και απόγνωσης κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους διασώστες να σκάβουν με γυμνά χέρια ανθρώπους από τα συντρίμμια, ενώ μετά την έκκληση από το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ, άρχισε να καταφτάνει από το Σάββατο (29/03) διεθνής βοήθεια, εφόδια και προσωπικό.

Γεωλόγοι εκτιμούν ότι η δόνηση που έπληξε την Ινδοκίνα ισοδυναμεί με την έκρηξη 334 ατομικών βομβών και προειδοποιούν ότι οι μετασεισμοί θα συνεχίσουν να ταράζουν την περιοχή.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 1.500 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην πόλη Μανταλέι τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον το αεροδρόμιο της πόλης δεν λειτουργεί και έχει στηθεί ένα προσωρινό νοσοκομείο στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, εκεί όπου γίνονταν οι πτήσεις, ενώ και ο πύργος ελέγχου κατέρρευσε στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νάι Πι Τάου.

Και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, η οποία επίσης χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο, διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε, καταπλακώνοντας δεκάδες εργάτες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ταϊλάνδης αναφέρουν ότι δύο άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα ερείπια ενώ τουλάχιστον 50 αγνοούνται.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.pic.twitter.com/BvQSZIHeNn — Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025

Επίσης, περισσότεροι από 90 άνθρωποι πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι στα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στο Μανταλέι, τη δεύτερη πόλη της Μιανμάρ, η οποία επίσης επλήγη από τον ισχυρό σεισμό, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού.

Οι προβλέψεις του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου κάνουν λόγο ακόμα και για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, καθώς εκτιμά ότι 800.000 άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν στη ζώνη του σεισμού. Ακόμη εκτιμά ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Και ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ προειδοποιεί για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ο ίδιος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι είχε ανοίξει δρόμους για διεθνή βοήθεια και είχε δεχθεί προσφορές βοήθειας από την Ινδία και το μπλοκ της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 16 mi S of #Sagaing (#Myanmar) || 9 min ago (local time 13:02:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/PYE1YSdE9o — EMSC (@LastQuake) March 28, 2025

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

Μαρτυρίες Ελλήνων από την Ταϊλάνδη: Μιλούν για σκηνές φόβου, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

AP/Manish Swarup

Σκηνές χάους και καταστροφής την ώρα του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή (28/03) τη Μιανμάρ και τις γειτονικές της χώρες περιγράφουν Έλληνες που ζουν ή είχαν πάει για διακοπές στην Ταϊλάνδη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Στέλιος Νικολής, μόνιμος κάτοικος της Μπανγκόκ, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Μιανμάρ, η οποία βρίσκεται 1.400 χλμ μακριά από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, θα έπληττε και τη γειτονική χώρα.

Όπως είπε «φανταστείτε να εκκενώνεται μια πόλη 17 εκατομμυρίων κατοίκων, να γκρεμίζονται κτίρια 30 ορόφων και τις εικόνες που εσείς είδατε εγώ τις έζησα από την οικογένειά μου, γιατί η ανιψιά μου ζει και σπουδάζει δίπλα στην πολυκατοικία που έπεσε».

Όπως αναφέρει, η πρωτεύουσα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο στρατός περιφρουρεί το κέντρο και εκκενώνει ουρανοξύστες με 10.000 ενοίκους στην καθεμία, ενώ αναζητούνται κάτω από τα ερείπια εγκλωβισμένοι εργάτες μιας κατασκευαστικής εταιρείας.

Ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, δήλωσε ότι υπήρχε στην περιοχή επιφυλακή για τσουνάμι, και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στις μικρές ελληνικές κοινότητες.

«Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες τουλάχιστον που έχουμε επικοινωνήσει και οι άνθρωποι που είναι Ορθόδοξοι και Ασιάτες και άλλων εθνικοτήτων είναι καλά. Φυσικά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν κλεισμένοι σε βουδιστικά μοναστήρια, όπου και εκεί υπήρχαν τεράστιες καταστροφές, όπως το παραδοσιακό παλιό μοναστήρι του 1850 του Βούδα, όπου αυτό σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερώς», είπε χαρακτηριστικά.

Έλληνας τουρίστας στην Ταϊλάνδη, περιγράφει τη στιγμή που έγινε ο σεισμός: « […]μέσα κουνιόταν, νόμισα ότι κουνιόμουν εγώ, τρώγαμε. Το κτίριο είναι καινούργιο. Ήμασταν στον τέταρτο όροφο».

Τα τουριστικά γραφεία στις πληγείσες περιοχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν πάρει όλες τις προφυλάξεις για τους Έλληνες τουρίστες.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα»

Η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη στέλνουν αεροπλάνα γεμάτα εφόδια και προσωπικό στη Μιανμάρ, που ρημάζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περισσότερη βοήθεια θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα παράσχει αρχική ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων στη Μιανμάρ μέσω διεθνών οργανισμών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεταμένη σχέση με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε περίπου την ώρα του μεσημεριανού φαγητού την Παρασκευή, επηρέασε μεγάλα τμήματα της χώρας, από τις κεντρικές πεδιάδες γύρω από τη Μανταλάι μέχρι τους λόφους Σαν, τμήματα του οποίου δεν τελούν πλήρως υπό τον έλεγχο της χούντας.

Στη Μανταλάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, κάτοικοι και διασώστες προσπαθούσαν να βγάλουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν, προσπαθώντας με περιορισμένα βαριά μηχανικά μέσα να απομακρύνουν μπάζα.

Αφού ανασύρθηκε από κάτω από έναν τοίχο από άλλους κατοίκους, ο 25χρονος Χτετ Μιν Όο, 25 ετών, δήλωσε ότι προσπάθησε να καθαρίσει ο ίδιος τα μπάζα ενός κτηρίου για να διασώσει τη γιαγιά και δύο θείους του -- αλλά στο τέλος τα παράτησε.

«Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ζωντανοί κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Ρόιτερς, ξεσπώντας σε κλάματα. «Έπειτα από τόσες πολλές ώρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα».

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους.

Η Μπανγκόκ κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής. Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ προειδοποίησε για ενδεχόμενους μετασεισμούς, αλλά προέτρεψε τους πολίτες να είναι ήρεμοι και δήλωσε ότι η κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο.

«Οι Αρχές είχαν λάβει 169 κλήσεις για ζημιές σε κτήρια στην Μπανγκόκ», είπε. Τα αστικά σιδηροδρομικά συστήματα στην πόλη έκλεισαν προσωρινά, αλλά αναμένεται να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια το Σάββατο.

Ψάχνοντας στα ερείπια ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Η Σούζαν Χιου, επιστήμονας στο Πρόγραμμα Κινδύνου Σεισμών του USGS, δήλωσε στο Ρόιτερς πως είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο αριθμός των θανάτων από τον σεισμό για διάφορους λόγους, περιλαμβανομένης και της χρονικής στιγμής που σημειώθηκε.

Όταν ένας σεισμός σημειώνεται στη διάρκεια της ημέρας, όπως συνέβη στη Μιανμάρ, «οι άνθρωποι είναι ξύπνιοι, έχουν σύνεση, μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα», είπε.

Στην Μπανγκόκ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, μία αποστολή διάσωσης ενέτεινε σήμερα τις προσπάθειές της να βρει εργάτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια ενός 33ώροφου πύργου που κατέρρευσε.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, drones και ειδικά σκυλιά στην προσπάθεια να βγάλουν τους 30 ανθρώπους είχαν εγκλωβιστεί εκεί, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 15 που εξακολουθούν να δείχνουν σημεία ζωής.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους», δήλωσε στο σημείο ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, όμως η κατάσταση βελτιώνεται, είπε.

Η Ουαανπέτς Πάντα καθόταν στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτήριο μαζί με τον σύζυγό της, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και περιμένοντας νέα για τη 18χρονη κόρη τους, που περιλαμβάνεται στους αγνοουμένους.

«Προσευχήθηκα η κόρη μου να είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο», είπε. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάθομαι και να περιμένω».

Έξι από τα αεροδρόμια της Ταϊλάνδης λειτουργούν κανονικά, ανάμεσα σε αυτά και το αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και εκείνο του Πουκέτ.

Μιανμάρ: Η χούντα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 6 επαρχίες - Προειδοποιήσεις για μετασεισμούς

Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε την Παρασκευή (28/03) μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα, με τις Αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών.

«Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», επεσήμανε η χούντα στο Telegram.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί πολλά θύματα, όπως δήλωσε στέλεχός του.

Το στρατιωτικό καθεστώς δήλωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, και ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενήμεροι για μετασεισμούς εντός των επόμενων έξι ωρών.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ είναι έτοιμη να προσφέρει περισσότερη στήριξη

Για σπαρακτικές εικόνες από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη μετά τον σεισμό έκανε λόγο η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», τόνισε σε ανάρτησή της στο Χ, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν επιστρατευτεί οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι Copernicus.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περισσότερη υποστήριξη. Στεκόμαστε μαζί σας σε πλήρη αλληλεγγύη», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Heartbreaking scenes from Myanmar and Thailand after the devastating earthquake.



My thoughts are with the victims & their families.



Europe's Copernicus satellites are already helping first responders.



We are ready to provide more support.



We stand with you in full solidarity. https://t.co/J7tX7ZJZrF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 28, 2025

Μιανμάρ: H στιγμή της κατάρρευσης ιστορικής γέφυρας του 1934 από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ (vids)

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Μάνταλεϊ, που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ. Δραματικό είναι και το βίντεο από την κατάρρευση της «ιστορικής» γέφυρας Ava ή Sagaing.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd — Aman Journalist (@edween88) March 28, 2025

Η γέφυρα κατασκευάστηκε πριν από 91 χρόνια, την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας και διέσχιζε τον ποταμό Irrawaddy μεταξύ των περιοχών Mandalay και Sagaing.

NEW: The Ava Bridge in Myanmar collapsed during the earthquake pic.twitter.com/rOgj8DnYKF — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

Αισθητές οι δονήσεις και σε Κίνα - Ταϊλάνδη

screenshot X/BNO News Live

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Κίνα και την Ταϊλάνδη, με πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ανθρώπους να εκκενώνουν κτίρια στην Μπανγκόκ και να συγκεντρώνονται στους δρόμους.

Δημοσιογράφοι του AFP στη Ναϊπίνταου δήλωσαν ότι οι δρόμοι λύγισαν από τη δύναμη των δονήσεων και κομμάτια έπεσαν από τα ταβάνια.

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Υπάρχουν αναφορές για στραβωμένους δρόμους στην πόλη της Μιανμάρ Ναϊπίνταου.

Μαρτυρία Έλληνα στην Ταϊλάνδη: Βιβλική καταστροφή, γερανοί έπεσαν από κτίρια και σκότωσαν κόσμο

Ο Έλληνας επιχειρηματίας Βασίλης Στεργίου που ζει στην Ταϊλάνδη έκανε λόγο για «βιβλική καταστροφή».

Συγκεκριμένα, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Μπανγκόκ, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια και έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι.

«Στην Μπανγκόκ υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή, γιατί έχει γίνει σχεδόν βιβλική καταστροφή. Ακούγεται τραβηγμένο, αλλά η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής χώρα και δεν υπάρχει ιστορικό. Ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος και δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει έναν σεισμό. Επίσης, οι κατασκευές δεν τηρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές», είπε αρχικά ο κ. Στεργίου, που την ώρα του σεισμού βρισκόταν στο Πουκέτ, και συνέχισε:

«Έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές. Υπάρχουν πολλοί νεκροί από κτίρια που κατέρρευσαν. Κανένας δεν γνωρίζει το αύριο, γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση στο θέμα των σεισμών. Οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να βγουν και να ελέγξουν όλους τους ουρανοξύστες. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και περιμένει να δει αν μπορεί να επιστρέψει στα σπίτια».

«Γερανοί έπεσαν από τον 40ο ή τον 50ο όροφο και σκότωσαν κόσμο που κυκλοφορούσε»

Στη συνέχεια, ο Έλληνας επιχειρηματίας που ζει στην Ταϊλάνδη ανέφερε ότι ο ισχυρότατος σεισμός κράτησε περίπου 30-40 δευτερόλεπτα, ενώ επανέλαβε πως πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, υποστηρίζοντας ότι τους καταπλάκωσαν γερανοί που έπεσαν από ψηλά.

«Πισίνες που είναι στον 40ό ή στον 50ό όροφο έχουν ραγίσει και τα νερά τρέχουν κάτω στον δρόμο. Έφυγαν γερανοί και σκότωσαν κόσμο που κυκλοφορούσε από κάτω. Γι' αυτό το χαρακτήρισα "βιβλική καταστροφή"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά άλλους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα, είπε ότι με 3-4 γνωστούς του που επικοινώνησε του ανέφεραν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Ένας μάρτυρας στην πρωτεύουσα Μάνταλεϊ δήλωσε στο Reuters: «Όλοι τρέξαμε έξω από το σπίτι καθώς όλα άρχισαν να τρέμουν. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου είναι έξω στο δρόμο και κανείς δεν τολμά να επιστρέψει μέσα στα κτίρια».

Μάρτυρες με τους οποίους επικοινώνησαν στη Γιανγκόν είπαν ότι πολλοί άνθρωποι έτρεξαν έξω από τα κτίρια της πόλης, της μεγαλύτερης της χώρας.

Μάρτυρες στην Μπανγκόκ είπαν ότι οι άνθρωποι έτρεξαν πανικόβλητοι στους δρόμους, πολλοί από αυτούς πελάτες ξενοδοχείων με μπουρνούζια και μαγιό.

Massive earthquake in Bangkok. I guess this swimming pool is broken#earthquake pic.twitter.com/cZoBBnD76s — Reto Frei 👨‍💻 (@retofrei5) March 28, 2025

Ένας πύργος γραφείων στο κέντρο της Μπανγκόκ λικνίστηκε από τη μία πλευρά στην άλλη για τουλάχιστον δύο λεπτά, με τις πόρτες και τα παράθυρα να τρίζουν δυνατά, δήλωσαν μάρτυρες.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι βγήκαν από τις σκάλες έκτακτης ανάγκης, καθώς κάποιοι σοκαρισμένοι και πανικόβλητοι εργαζόμενοι πάγωσαν. Δυνατές κραυγές ακούγονταν καθώς το κτίριο συνέχιζε να κινείται.