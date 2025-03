Σεισμός στη Μιανμάρ: Η διεθνής κοινότητα σπεύδει στο πλευρό της πληγείσας χώρας

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη Μιανμάρ εδώ και δεκαετίες έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων στη χώρα, η οποία ήδη δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Ο σεισμός είχε καταστροφικές συνέπειες, με απώλειες και στη γειτονική Ταϊλάνδη, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

Το AFP κάνει απολογισμό της βοήθειας που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής η διεθνής κοινότητα:

--Η Κίνα έστειλε σήμερα μια ομάδα 82 διασωστών στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Μια άλλη ομάδα, από την επαρχία Γιουνάν, έφτασε επίσης σήμερα στη Γιανγκόν, το οικονομικό κέντρο της Μιανμάρ, ανέφερε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική κυβέρνηση θα παράσχει επίσης στη χώρα επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν (12,7 εκατομμύρια ευρώ), ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική υπηρεσία διεθνούς βοήθειας.

--Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τη Μιανμάρ μετά τον σεισμό.

«Αυτή είναι μια πραγματική καταστροφή και θα βοηθήσουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

--Το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι έστειλε σήμερα ομάδα 51 ατόμων, μεταφέροντας 9 τόνους εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης ζωής και δύο σκύλων διάσωσης.

--Η Ινδία έστειλε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της.

«Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτήν την πτήση», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται», πρόσθεσε, υποσχόμενος περαιτέρω βοήθεια.

--Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατομμυρίων δολαρίων «για να υποστηρίξει τις προσπάθειες αρωγής και διάσωσης».

Η Σεούλ είπε ότι θα μπορούσε να στείλει πρόσθετη βοήθεια εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

--Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει το σύστημα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

Ο ΠΟΥ συντονίζει την απάντησή του στον σεισμό από τα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη επειδή «τον θεωρούμε τεράστιο γεγονός», δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Παρασκευή η εκπρόσωπος Μάργκαρετ Χάρις.

--Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε σήμερα τα συλλυπητήρια της Τεχεράνης στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην ανθρωπιστική προσπάθεια.

«Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπακαέι (...) ανακοίνωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

--Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε επίσης την αποστολή μιας ομάδας βοήθειας στη Μιανμάρ, αποτελούμενη από έναν διοικητή και 49 διασώστες «για να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής βοήθειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Χασάν δήλωσε ότι το μπλοκ ASEAN, του οποίου είναι μέλη η Μιανμάρ και η Ταϊλάνδη, «είναι έτοιμο να βοηθήσει» τις δύο χώρες.

--Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους ανθρώπους και των δύο χωρών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε ο Ινδονήσιος ηγέτης στο X το βράδυ της Παρασκευής.

«Η Ινδονησία είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές», διαβεβαίωσε.

