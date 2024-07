Στους 16 οι νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα

Στους δεκαέξι ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους κατόπιν φωτιάς που ξέσπασε την Τετάρτη (17/7) σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, επισήμως από ακόμη άγνωστη αιτία, την Τετάρτη (17/7)το βράδυ (τοπική ώρα) στην Τσιγκόνγκ, πόλη περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China's Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O