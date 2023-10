Στον Οσμάν Καβαλά το Βραβείο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Βάτσλαβ Χάβελ

Ο Οσμάν Καβαλά, που είναι φυλακισμένος στην Τουρκία, τιμήθηκε σήμερα Δευτέρα (09/10) με το Βραβείο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Βάτσλαβ Χάβελ του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία πήρε το ρίσκο να προκαλέσει την οργή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από οικονομικό έπαθλο 60.000 ευρώ, τιμά κάθε χρόνο από το 2013 μια προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών για τις «εξαιρετικές ενέργειές της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Ο 66χρονος επιχειρηματίας, με την μεγάλη φιλανθρωπική δράση, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και στη συνέχεα καταδικάστηκε το 2022 σε ισόβια κάθειρξη από την τουρκική δικαιοσύνη για «απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης», μέσω της χρηματοδότησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του «κινήματος Γκεζί» το 2013.

Ο Καβαλά αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, είχε καταγγείλει μια «δικαστική δολοφονία» καθώς και την επιρροή του αρχηγού του κράτους στη δικαιοσύνη.

Η καταδίκη του επικυρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το τουρκικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του 2019, του δικαστικού σκέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έκρινε ότι η κράτηση του Καβαλά αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ζήτησε την αποφυλάκισή του.

«Είμαι πολύ λυπημένη που δεν είναι μαζί μας για να παραλάβει αυτό το βραβείο, αυτό το τόσο σημαντικό βραβείο», δήλωσε η σύζυγός του, η Αϊσέ Μπουγκρά Καβαλά, παραλαμβάνοντας την τιμητική αυτή διάκριση από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τίνι Κοξ.

The 2023 Václav Havel Human Rights Prize – which honours outstanding civil society action in defence of human rights – has been awarded to imprisoned Turkish human rights defender Osman #Kavala.



Watch the award ceremony here:https://t.co/MXv2JzNCOz



More coming... #HavelPrize pic.twitter.com/iWb0XAtYOD