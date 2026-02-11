Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Στο επίκεντρο το Ιράν και η Γάζα

Στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει τις θέσεις του Ισραήλ σχετικά με αυτές τις συνομιλίες.

Το Ισραήλ είναι επιφυλακτικό απέναντι σε μια περιορισμένη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και σε μια συμφωνία που δεν θέτει τέλος στον εμπλουτισμό ουρανίου από το καθεστώς, δεν απαιτεί τη μεταφορά του υπάρχοντος ουρανίου σχεδόν πολεμικής ποιότητας στο εξωτερικό, δεν σταματά την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και δεν τερματίζει την υποστήριξη της Τεχεράνης σε τρομοκρατικές ομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να συνάψει συμφωνία», αλλά αν δεν το κάνει, «θα πρέπει να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα».

Παράλληλα, η σημερινή συνάντηση αναμένεται επίσης να ασχοληθεί με την κατάσταση στη Γάζα.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για να υπογράψει τη συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι. Στη συνάντηση συζητήθηκαν «σημαντικές γεωστρατηγικές εξελίξεις» στην περιοχή.