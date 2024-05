Στοκχόλμη: Αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία

Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε αρκετά άτομα και απέκλεισε περιοχή στη Στοκχόλμη, αφού αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με την ισραηλινή πρεσβεία να βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή.

«Αστυνομικοί στη Στραντβάγκεν στη Στοκχόλμη άκουσαν δυνατούς ήχους και εκτίμησαν ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της, ενώ πρόσθεσε ότι η περιοχή που έχει αποκλειστεί είναι μεταξύ της γέφυρας Τζουργκάρντεν, του πάρκου Νόμπελ και της εκκλησίας Όσκαρ.

Πολλά άτομα έχουν συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα, εξήγησε η αστυνομία.

