Στοκχόλμη: Συναγερμός στην πρεσβεία του Ισραήλ - Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο

Ένα ύποπτο αντικείμενο που πιστεύεται ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη την Τετάρτη και καταστράφηκε από πυροτεχνουργούς της αστυνομίας. Εργαζόμενοι της πρεσβείας κάλεσαν την αστυνομία της Στοκχόλμης, ειδοποιώντας τις αρχές για ένα αντικείμενο κοντά στην πρεσβεία που πίστευαν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο,

Ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε με ελεγχόμενο τρόπο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό TV4.

Η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το αντικειμένου ή για το πώς είχε φτάσει στον χώρο της πρεσβείας.

«Σήμερα ήρθαμε αντιμέτωποι με μια απόπειρα επίθεσης κατά της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Στοκχόλμη και των υπαλλήλων της. Ευχαριστούμε τις σουηδικές αρχές για την ταχεία ανταπόκρισή τους. Δεν θα μας φοβίσει η τρομοκρατία», ανέφερε, με αναρτησή του στο X, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Στοκχόλμη, Ζιβ Νέβο Κούλμαν.

Today we were subject to an attempted attack against the Embassy of Israel in Stockholm and its employees. We thank the Swedish authorities for their swift response. We will not be intimidated by terror.