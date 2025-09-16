Στόχος των IDF στη Γάζα ο de facto αρχηγός της Χαμάς Αζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ

Ο Αζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, το νέο αρχηγικό στέλεχος της Χαμάς φέρεται να είναι ο κύριος στόχος των ισραηλινών δυνάμεων στη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε την Τρίτη για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

JUST IN 🔴



The IDF released new photos of Izz al-Din Haddad, Hamas’ de facto leader in Gaza and commander of its Gaza City Brigade.



The images were found in a Hamas tunnel under Khan Younis’ European Hospital, where Muhammad Sinwar was killed.



IDF Arabic Spokesman Col. Avichay… pic.twitter.com/iRmZTBhEhy — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2025

Οι IDF δημοσίευσαν φωτογραφίες του νέου de facto αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι οποίες βρέθηκαν σε τούνελ της Χαμάς. Ο Χαντάντ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Ιανουάριο του 2024, ο Χαντάντ είχε αρνηθεί ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είχαν προγενέστερη γνώση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, αλλά σημείωσε ότι όσους αποκαλούσε «αδελφούς στον Άξονα της Αντίστασης» γνώριζαν τις γενικές γραμμές της επιχείρησης, ενώ η πληροφόρηση για τον χρόνο της επίθεσης περιορίστηκε σε έναν στενό κύκλο επαφών για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας από τους Ισραηλινούς ομήρους συνάντησε τον Χαντάντ πέντε φορές κατά τη διάρκεια της κράτησής του και μάλιστα μοιράστηκαν προσωρινά την ίδια ασφαλή κατοικία.

Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, τον Μάρτιο του 2024, ο Χαντάντ κάθισε δίπλα στους ομήρους, τους ρώτησε στα εβραϊκά «πώς είστε;», τους είπε ότι είναι υπεύθυνος για όλους τους ομήρους στη Γάζα και τους έδειξε φωτογραφίες άλλων ομήρων μέσω του τηλεφώνου του.