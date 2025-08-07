Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα γραφεία της στο Παρίσι υπέστησαν βανδαλισμούς με αντι-ισραηλινά γκράφιτι, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «βαθιά ανησυχητικό», εν μέσω εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, τα γκράφιτι ανακαλύφθηκαν το πρωί της Πέμπτης. Η El Al δήλωσε ότι τα γραφεία ήταν κλειστά τη στιγμή του περιστατικού και δεν υπήρξαν τραυματίες. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κόκκινη μπογιά σε γυάλινες πόρτες και τοίχους, καθώς και τη φράση «El Al airline genocide» (El Al αεροπορική εταιρεία γενοκτονίας).

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι χειρίζεται το θέμα με «μεγάλη σοβαρότητα» και συνεργάζεται «σε στενή συντονισμό» με τις αρχές της Γαλλίας και του Ισραήλ. Η El Al πρόσθεσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, ιδίως εκείνη που υποκινείται από μίσος», και δήλωσε ότι τα αεροσκάφη της φέρουν «με υπερηφάνεια» την ισραηλινή σημαία.

Η ισραηλινή υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρέγκεβ, καταδίκασε την πράξη και κατηγόρησε την πολιτική του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. «Σήμερα είναι η El Al, αύριο θα είναι η Air France», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν ο πρόεδρος Μακρόν κάνει ανακοινώσεις που δίνουν δώρα στη Χαμάς, αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω διπλωματικών τριβών μετά την υπόσχεση του Μακρόν τον περασμένο μήνα να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος — μια κίνηση που χαιρετίστηκε από ορισμένους ευρωπαίους συμμάχους, αλλά αντιτάχθηκε σθεναρά από το Ισραήλ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε αντισημιτική επίθεση και κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού και των γραφείων της El Al και να παραπέμψει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Τον Μάιο, αρκετοί εβραϊκοί χώροι σε όλη την Παρίσι καταστράφηκαν με πράσινη μπογιά, μεταξύ των οποίων το Μνημείο της Σοά, τρεις συναγωγές και ένα εβραϊκό εστιατόριο.

Η Γαλλία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό της Δυτικής Ευρώπης, με περίπου 500.000 Εβραίους — περίπου το 1% του εθνικού πληθυσμού.

Τα τελευταία χρόνια, τα αντισημιτικά περιστατικά έχουν αυξηθεί, με απότομη αύξηση να καταγράφεται το 2023 μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Αυτά περιλαμβάνουν σωματικές επιθέσεις, απειλές, βανδαλισμούς και παρενόχληση, προκαλώντας ανησυχία στις εβραϊκές κοινότητες και τους ηγέτες τους.