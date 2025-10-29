Στοχευμένη επιδρομή του Ισραήλ στη Βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε ένα «στοχευμένο» πλήγμα στην περιοχή Μπεΐτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο μια υποδομή όπου φυλάσσονταν όπλα.

Ο στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι εκεχειρία τέθηκε και πάλι σε εφαρμογή στη Γάζα, έπειτα από μια σειρά πληγμάτων σε διάφορα σημεία του θύλακα, τα οποία, όπως ανέφερε, ήταν απάντηση σε παραβιάσεις από τη Χαμάς.

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας είπαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στο βόρειο τμήμα της Γάζας και είδαν μια στήλη καπνού, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι «δεκάδες διοικητές της Χαμάς» σκοτώθηκαν στις νυχτερινές επιδρομές, ενώ ο στρατός ανέφερε πως η εκεχειρία επανήλθε στις 10 π.μ. τοπική ώρα.