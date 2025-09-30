Στο στόχαστρο των Χούθι η Exxon Mobil και η Chevron

Οι Χούθι της Υεμένης θα στοχεύσουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil και Chevron, παρά την προηγούμενη εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μη επίθεση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ευρύτερο Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) με έδρα τη Σαναά, το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και συνδέεται με τους τρομοκράτες των Χούθι, επέβαλε κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, εννέα στελέχη και δύο πλοία.

Οι οντότητες που έχουν οριστεί ως στόχοι από τους Χούθι «θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την αρχή της αντιπαράθεσης», ανέφερε το HOCC στην ιστοσελίδα του.

Η ανακοίνωση αποτελεί προειδοποίηση ότι οι εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης η ConocoPhillips COP.N και η Diamond S Shipping, θεωρούνται εχθρικές οντότητες που είναι ανοιχτές σε επιθέσεις.

Από το 2023, οι Χούτι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ. Αυτή την εβδομάδα, επιτέθηκαν σε ένα ολλανδικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, τραυματίζοντας δύο μέλη του πληρώματος και αφήνοντας το πλοίο να καίγεται και να παρασύρεται.