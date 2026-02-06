Στο Ομάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ για τον νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ - Απευθύνει κάλεσμα για αμοιβαίο σεβασμό

Στο Ομάν έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν, λέγοντάς τους να φύγουν άμεσα από τη χώρα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε την άφιξη του Αραγτσί, σημειώνοντας: ο Αμπάς Αραγτσί «αφίχθη στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με τα πυρηνικά με την αμερικανική αντιπροσωπεία».

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη, παρά την επανέναρξη των συνομιλιών.

Από πλευράς του, το Ιράν θεωρεί προϋπόθεση τον «αμοιβαίο σεβασμό» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί παρότρυνε σήμερα να επιδειχθεί «αμοιβαίος σεβασμός» πριν από τις συνομιλίες που θα έχει με απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας στο Ομάν.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια--είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός, που θα εκπροσωπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights.



Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026

ΗΠΑ σε Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν: Φύγετε τώρα από τη χώρα

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν καλώντας τους να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν» και να καταρτίσουν σχέδια αναχώρησης που δεν θα βασίζονται σε βοήθεια από την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινό έδαφος ως προς την ατζέντα της συνάντησης.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ της ιρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγκτσί.

Οι συνομιλίες αυτές θα είναι η πρώτη επίσημη επαφή Τεχεράνης και Ουάσινγκτον από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ, που οδήγησε σε αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα τα οποία προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ωστόσο, οι έντονες διαφωνίες σχετικά με το εύρος των συνομιλιών, καθώς και τον τόπο διεξαγωγής τους, έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν η συνάντηση μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα, με το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ να παραμένει ανοιχτό.

Τι απαιτούν οι ΗΠΑ από το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, να αποδεχθεί περιορισμούς στο βαλλιστικό της πρόγραμμα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η χώρα δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τις αξιώσεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας, και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση, πλήττοντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή καθώς και το Ισραήλ.

«Πιθανότητα 75% για εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

Οι διπλωματικές κινήσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «τεράστια αρμάδα» στη Μέση Ανατολή, με αιχμή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, ενόψει των επικείμενων συνομιλιών.

Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ή αποκλιμάκωσης μέσω των διαπραγματεύσεων θεωρούνται περιορισμένες, καθώς οι βασικές απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν «πολύ μακριά μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη», όπως δήλωσε στο CNBC ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group.

Ο ίδιος εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 75% οι ΗΠΑ και το Ιράν να εμπλακούν σε στρατιωτικές εχθροπραξίες τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται ένας αποκλεισμός τύπου Βενεζουέλας, επιλεκτικά ή περιορισμένα πλήγματα, αλλά και μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση.

Αρχικά, οι συνομιλίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, λόγω του κεντρικού ρόλου της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή, με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από αραβικές χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία.

Ωστόσο, την Τρίτη η Τεχεράνη ζήτησε αιφνιδιαστικά αλλαγή τόπου και μορφής της συνάντησης, προτείνοντας να διεξαχθεί στο Ομάν και να περιοριστεί αποκλειστικά σε εκπροσώπους του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.