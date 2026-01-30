Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Μαϊάμι για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχτηκε το προσωπικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα λήξει αυτή η περίοδος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Παρασκευή, δεν ανέφερε τον καιρό ως παράγοντα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να απέχει από επιθέσεις στο Κίεβο για μια εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει, είπε: «Ναι, φυσικά, υπήρξε προσωπικό αίτημα από τον πρόεδρο Τραμπ».

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Πεσκόφ χρησιμοποιεί τον όρο «Κίεβο» για να αναφερθεί μόνο στην πρωτεύουσα, όπου εκατοντάδες διαμερίσματα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ή για να υποδηλώσει ολόκληρη τη χώρα.

Ζελένσκι: Δεν υπήρξαν ούτε ρωσικές, ούτε ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μετά τη συμφωνία έπειτα από πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον η Ρωσία να απέχει από τέτοιες επιθέσεις.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Είπε ότι η Ρωσία ασχολείται με έναν «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας επιτιθέμενη σε σημεία υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους.