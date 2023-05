Στο Λονδίνο σήμερα ο Ζελένσκι - Συνάντηση με τον Σουνάκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα μεταβεί στη Βρετανία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ.

«Σήμερα - Λονδίνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ηγέτης σε ό,τι αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων μας στο έδαφος και στον αέρα. Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί σήμερα», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Θα συναντήσω τον φίλο μου Ρίσι. Θα διεξάγουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο και σε αντιπροσωπείες».

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.