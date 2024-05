Στο λιμάνι της Μασσαλίας έφτασε το ιστιοφόρο Belem με την Ολυμπιακή Φλόγα (pics&vids)

Η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε την Τετάρτη στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας, μετά από ένα ταξίδι 12 ημερών με το ιστιοφόρο Belem. Στο σημείο βρίσκονταν περίπου 150.000 άτομα για να την υποδεχθούν, με το σκηνικό να εντυπωσιάζει, ενώ περισσότερα από χίλια σκάφη συνόδεψαν το ιστιοφόρο γύρω από τον κόλπο της Μασσαλίας.

🔥✨ **Magique et Historique !** L'arrivée de la #flammeolympique sur le Belem restera un moment inoubliable #VieuxPort #Marseille . Et séquence frissons au moment du passage de la #PatrouilledeFrance . Une cérémonie exceptionnelle qui donne le ton de ce que seront les Jeux à la… pic.twitter.com/KTjk3yUFRt

Τη δάδα έφερε στη στεριά ο Florent Manaudou, ο Γάλλος Ολυμπιονίκης, ο οποίος την παρέδωσε στον παραολυμπιονίκη Nantenin Keita και στη συνέχεια στον ράπερ Jul.

Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε επίδειξη από τα τζετ της Patrouille de France, της ακροβατικής ομάδας της γαλλικής αεροπορίας.

Παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η ολυμπιακή φλόγα θα παραδοθεί στους λαμπαδηδρόμους, με τελικό προορισμό το Παρίσι. Συνολικά, θα μεταφερθεί από περίπου 10.000 λαμπαδηδρόμους πριν φτάσει στη γαλλική πρωτεύουσα στις 26 Ιουλίου για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Dans le ciel de Marseille, la @PAFofficiel salue la Flamme Olympique qui arrive 🛩️

