Το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού έκτης γενιάς Future Combat Air System (FCAS), που υλοποιούν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, βρίσκεται πιο κοντά σε οριστικό τέλος παρά σε επανεκκίνηση, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς οι βιομηχανικές συγκρούσεις και οι πολιτικές αμφιβολίες απειλούν να τινάξουν στον αέρα ένα από τα πιο φιλόδοξα αμυντικά εγχειρήματα της ηπείρου.

«Μια ανακοίνωση ότι [το πρόγραμμα] τελείωσε είναι πιο πιθανή από μια επανεκκίνηση», δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος που γνωρίζει τις σκέψεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Politico, την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και Γάλλος βουλευτής που ασχολείται με θέματα άμυνας. «Το πρόγραμμα FCAS είναι νεκρό, όλοι το ξέρουν, αλλά κανείς δεν θέλει να το πει», ανέφερε.

Η αποτυχία του εμβληματικού αυτού προγράμματος μεταξύ τριών χωρών για την ανάπτυξη μαχητικού έκτης γενιάς — μαζί με drones και ένα «combat cloud» — θα συνιστούσε σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Μακρόν.

Ο ίδιος είχε εγκαινιάσει προσωπικά το σχέδιο το 2017 μαζί με την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, όμως εδώ και σχεδόν έναν χρόνο το πρόγραμμα έχει παραλύσει λόγω βιομηχανικών συγκρούσεων, τροφοδοτώντας επί μήνες εικασίες για το μέλλον του.

Μια κατάρρευση θα έστελνε «κακό μήνυμα — γι’ αυτό ο Μακρόν πιέζει να σωθεί», σημείωσε ο προαναφερθείς αξιωματούχος, ο οποίος — όπως και άλλοι — μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, Γάλλοι αξιωματούχοι επιμένουν δημοσίως ότι επιθυμούν τη διάσωση του προγράμματος. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσπαθήσουμε να σώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο νέος επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας εξοπλισμών, Πατρίκ Παϊγιού.

Τα προβλήματα γύρω από το FCAS αναδεικνύουν και τις δυσκολίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, τη στιγμή που η ήπειρος επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της απέναντι σε μια ανακάμπτουσα Ρωσία και μια υποχώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Στην καρδιά των «πικρών» βιομηχανικών διαφωνιών μεταξύ της Dassault Aviation και της Airbus βρίσκεται το επανδρωμένο μαχητικό, χωρίς να διαφαίνεται λύση. Η Dassault ζητεί μεγαλύτερο έλεγχο στην ανάπτυξη του Next Generation Fighter (NGF), βασικού στοιχείου του FCAS.

Για μήνες, Γαλλία και Γερμανία προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Είχαν θέσει προθεσμία την 17η Δεκεμβρίου πέρυσι, την οποία όμως ξεπέρασαν χωρίς αποτέλεσμα.