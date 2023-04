Στο δικαστήριο ο Τραμπ την Τρίτη: «Φρούριο» το Μανχάταν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετέβη τη Δευτέρα από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη, όπου πρόκειται να παρουσιαστεί στις δικαστικές Αρχές για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε βάρος του μετά από έρευνα για χρήματα που καταβλήθηκαν σε πορνοστάρ πριν από τις εκλογές του 2016, για να εξασφαλιστεί η σιωπή της.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν την Τρίτη και πιθανότατα θα του πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και θα φωτογραφηθεί πριν εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για τη διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών, όπου θα δηλώσει αθώος.

Ο Τραμπ, που επιδιώκει να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία το 2024, είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Οι ακριβείς κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο του σώματος ενόρκων δεν έχουν γίνει γνωστές. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι αθώος και ο ίδιος και οι σύμμαχοί του έχουν παρουσιάσει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε με αυτοκινητοπομπή από την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς για το αεροδρόμιο και ταξίδεψε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος στη Νέα Υόρκη.

