Στις φλόγες ρωσικό εργοστάσιο όπλων υψηλής τεχνολογίας μετά από επίθεση (pics)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες που, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δείχνουν τις συνέπειες μιας επιδρομής σε χώρο μιας μονάδας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας στη δυτική περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Μάλιστα, οι εν λόγω εικόνες έχουν επαληθευτεί από το BBC όπως μεταδίδει το ίδιο το μέσο.

Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram, ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα χρησιμοποιώντας τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από απόσταση 240 χιλιομέτρων (150 μιλίων). Παράλληλα, σημείωσε ότι επιβεβαιώθηκαν εκρήξεις στο χώρο, αλλά δεν είχε ακόμα αξιολογήσει πλήρως το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό ναυτικό ανακοίνωσε, ότι χρησιμοποιήθηκαν εγχώρια παραγόμενοι πύραυλοι Neptune, ένα όπλο κατά πλοίων το οποίο η Ουκρανία έχει προσαρμόσει για να χτυπήσει ορισμένους χερσαίους στόχους.

Επίσημα έγγραφα που αφορούν κυρώσεις, από την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, υποστηρίζουν την υποψία ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία Electrodetal για την παραγωγή εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας με στρατιωτικές εφαρμογές.

Overnight, Ukrainian forces successfully struck Russia's Karachevsky Electronics Plant in Bryansk.



The plant, now heavily ablaze, produces key electrical connectors for over 1,500 Russian defence industry manufacturers. pic.twitter.com/mVCxVcjArL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 28, 2025

Ρωσικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία παράγει εξαρτήματα για 1.500 διαφορετικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον στρατιωτικό τομέα.

Πηγές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τα πλήγματα στο εργοστάσιο, αλλά αργά χθες το βράδυ ο περιφερειακός κυβερνήτης εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας, πως στην πόλη Καρατσέβσκ, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, υπήρχε απειλή πυραύλων και ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η ανάλυση του BBC επιβεβαίωσε ότι οι εικόνες καπνού και φωτιάς εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο σήμερα και ότι η τοποθεσία ταιριάζει με τη διεύθυνση της εταιρείας που αναφέρεται στα έγγραφα των κυρώσεων.