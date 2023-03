Οργή κατά Μακρόν

Οι Γάλλοι διαδήλωσαν και πάλι στο Παρίσι και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας την Πέμπτη, σε μία από τις πιο οργισμένες κινητοποιήσεις κατά της απόφασης του Εμανουέλ Μακρόν να περάσει την αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία. Οι επικριτές του κάνουν λόγο για «άρνηση της δημοκρατίας».

Πάνω από δύο μήνες μετά την έναρξη των σκληρών αντιπαραθέσεων για το Συνταξιοδοτικό, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μακρόν δεν δείχνουν σημάδια κόπωσης, με τον αριθμό των διαδηλωτών να αυξάνεται και πάλι μετά από πρόσκαιρη πτώση τις προηγούμενες εβδομάδες.

Πολιτική και θεσμική κρίση

Ήταν η ένατη ημέρα πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων και η πρώτη από τότε που ο Μακρόν διέταξε την πρωθυπουργό του να χρησιμοποιήσει ειδικές εκτελεστικές εξουσίες για να παρακάμψει το κοινοβούλιο, μετατρέποντας την ήδη υποβόσκουσα διαμάχη σε πολιτική και θεσμική κρίση.

Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές προσήλθαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ξεκινώντας από τη Βαστίλη, ιστορικό σημείο συγκέντρωσης για έκφραση διαμαρτυρίας.

Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με τον Μακρόν με πλήρη βασιλική ενδυμασία, όπως ο «βασιλιάς του ήλιου» Λουδοβίκος ΙΔ΄, οι οποίες συνοδεύονταν από το σύνθημα «Méprisant de la République» (περιφρονεί τη Δημοκρατία).

3.5 million people have protested in France & 800K alone demonstrated in Paris against the decision of a one man in a democratic country. This is what you call fight for democracy. #France

pic.twitter.com/MPgvYzHblJ — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 23, 2023

Φωτιές και συγκρούσεις

Ακολούθησαν συγκρούσεις διαδηλωτών με δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς η πορεία κατευθυνόταν προς την καρδιά του Παρισιού.

Τα βίαια επεισόδια κλιμακώνονται από τότε που η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει η μεταρρύθμιση του Μακρόν παρακάμπτοντας την κάτω Βουλή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι περισσότεροι από 120 αστυνομικοί τραυματίστηκαν μόνο την Πέμπτη σε συγκρούσεις σε όλη τη Γαλλία, με τις ταραχές να σαρώνουν αρκετές πόλεις της Βρετάνης και τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιά στο δημαρχείο του Μπορντό.

FRANCE - The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.



Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do 🔥



pic.twitter.com/zW0LyiNxD2 — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023

Ανυποχώρητος ο Μαρκόν

Ο τελευταίος γύρος διαμαρτυριών ήρθε μία ημέρα αφότου ο Μακρόν έσπασε τη σιωπή του και διαμήνυσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι έτοιμος να επωμιστεί το πολιτικό κόστος, επειδή το νομοσχέδιο είναι «απαραίτητο» και «προς το γενικό συμφέρον της χώρας».

Ο Μακρόν τόνισε ότι «δεν έχει μετανιώσει» για τίποτα, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του απέτυχε να πείσει το κοινό για την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης που έρχεται μετά την πανδημία του Covid-19 και με τα γαλλικά νοικοκυριά να πλήττονται από τον καλπάζοντα πληθωρισμό.

Κατά της μεταρρύθμισης τα δύο τρίτα των πολιτών

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών αντιτίθενται στην αναμόρφωση των συντάξεων. Η ευρεία πλειοψηφία των Γάλλων έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή της στις απεργίες που έχουν επηρεάσει τα σχολεία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις υπηρεσίες καθαριότητας, θάβοντας τους δρόμους του Παρισιού - της πόλης με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο - κάτω από σωρούς σκουπιδιών.

Το ποσοστό αποδοχής του Μακρόν έχει υποστεί πλήγμα, καθώς σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop την περασμένη εβδομάδα έπεσε μόλις στο 28% - το χαμηλότερο επίπεδο από την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων. Η δημοσκόπηση διεξήχθη προτού ο πρόεδρος εξοργίσει περαιτέρω τους επικριτές του διατάσσοντας την πρωθυπουργό του να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3.

Ενώ η κυβέρνηση Μπορν επέζησε οριακά από την ψηφοφορία δυσπιστίας στην Εθνοσυνέλευση τη Δευτέρα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι Γάλλοι ήλπιζαν σε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Δύο στους τρεις ψηφοφόρους υποστήριξαν την πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe, συμπεριλαμβανομένης -παραδόξως- μιας ισχνής πλειοψηφίας (51%) των ψηφοφόρων που υποστήριξαν τον Μακρόν στην περσινή εκλογική αναμέτρηση.

The sum of all fears for globalist technocrats is happening RIGHT NOW in France.



The French firefighters and riot police have now JOINED the protesters to stand against tyrant World Economic Forum muppet Emanuel Macron.



Globalists on life support.



Coming to your city soon… pic.twitter.com/fOEnW130Y6 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 24, 2023

Η απειλή της ακροδεξιάς

Στο συλλαλητήριο στο Παρίσι την Πέμπτη, πολλοί δήλωσαν ότι ψήφισαν τον Μακρόν πριν από λιγότερο από 12 μήνες, τονίζοντας ωστόσο ότι το έκαναν για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία - και όχι για να υποστηρίξουν την υποσχεθείσα από τον Γάλλο πρόεδρο μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Ελιζαμπέτ Μπορν δεν είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί το άρθρο 49.3, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί 100 φορές από το 1962. Σπάνια, ωστόσο, έχει χρησιμοποιηθεί για να περάσει μεταρρύθμιση τέτοιας εμβέλειας που έχει απορριφθεί με τόσο σφοδρό τρόπο από τους πολίτες.

Η γαλλική égalité

Στο επίκεντρο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης βρίσκεται αμφιλεγόμενο σχέδιο για την αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της χώρας από τα 62 στα 64 έτη και την αυστηροποίηση των απαιτήσεων για πλήρη σύνταξη, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, απαιτείται για εξισορρόπηση, εν μέσω μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων.

Τα συνδικάτα, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι βαθύτατα άδικα, πλήττοντας κυρίως τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης που ξεκινούν νωρίς τη σταδιοδρομία τους και έχουν σωματικά εξαντλητικές εργασίες, καθώς και τις γυναίκες με ασυνεχή σταδιοδρομία.

Το αίσθημα της αδικίας που γεννά η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν έχει αγγίξει ευαίσθητο νεύρο σε μια χώρα όπου η λέξη "égalité" (ισότητα) έχει βαρύνουσα σημασία. Η συζήτηση για την αδικία αποτέλεσε βασικό μοχλό των μαζικών διαδηλώσεων που έβγαλαν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή πολιτών από όλο το πολιτικό φάσμα και όχι μόνο από την αριστερά.

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα»

Η κριτική που άσκησε ο Μακρόν στα συνδικάτα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης την Τετάρτη προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, κυρίως από τον επικεφαλής του μετριοπαθούς CFDT, Λοράν Μπερζέ, ο οποίος κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι προσπάθησε να παρουσιάσει τη διαμάχη για το συνταξιοδοτικό ως μια διαμάχη «μεταξύ ενός υπεύθυνου (ανθρώπου) και μιας ομάδας ανεύθυνων».

Το συνδικάτο Berger -το μεγαλύτερο της Γαλλίας- υποστήριξε την τελευταία μεταρρύθμιση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος υπό τον πρώην πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ το 2014, η οποία αύξησε τον αριθμό των ετών εργασίας που απαιτούνται για να δικαιούται κάποιος πλήρη σύνταξη, αλλά δεν επηρέασε το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έχει συμμαχήσει με πιο ριζοσπαστικές ομάδες.

JUST IN: Reports emerging that there are several million people protesting throughout France..



ARE WE WITNESSING A REVOLUTION?



pic.twitter.com/LTisNkitA0 — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 24, 2023

Κατά την προετοιμασία για τις πανεθνικές συγκεντρώσεις της Πέμπτης, τα μέλη των συνδικάτων κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας για λίγο σιδηροδρομικούς σταθμούς, λεωφορεία και αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ κοντά στο Παρίσι, τον μεγαλύτερο κόμβο της Γαλλίας.

Επιπλέον, οι προμήθειες καυσίμων έχουν μειωθεί σε «κρίσιμο βαθμό» λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών στα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλη τη χώρα.

Οι στοχευμένες διακοπές ρεύματος άφησαν το δημαρχείο του 5ου διαμερίσματος (περιφέρειας) του Παρισιού - που διοικείται από κεντροδεξιό δήμαρχο που υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση - χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες, ενώ περισσότερα από 400 λύκεια σε όλη τη χώρα είχαν καταληφθεί προσωρινά από διαμαρτυρόμενους μαθητές.

Ακόμα και η είσοδος του πανεπιστημίου Panthéon-Assas στο Παρίσι, της πιο γνωστής νομικής σχολής της Γαλλίας με ελάχιστη σύνδεση με ριζοσπαστική πολιτική, είχε αποκλειστεί.

Η μάχη στο κοινοβούλιο μπορεί να έχει τελειώσει, ωστόσο δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, διαμηνύουν οι διαδηλωτές.