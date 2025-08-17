Στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι: Θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με την φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στα κεντρικά γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν και ο Ζελένσκι αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σημειώνεται ότι, η φον ντερ Λάιεν θα συνοδεύσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ, η φον ντερ Λάιεν θα υποδεχθεί το απόγευμα της Κυριακής και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχουν μαζί στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» και μαζί θα μεταβούν αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Χ.

Την ίδια ώρα, την παρουσία τους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, επιβεβαιώνουν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Σταμπ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της, θα συμμετάσχει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Επίσης, στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τη συνάντηση με τον Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.

Παράλληλα, η Downing Street ανακοίνωσε και την παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Κρι Στάρμερ στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.