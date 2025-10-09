Εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς

Η υπογραφή της συμφωνίας για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 μ.μ. ώρα Ισραήλ ανέφερε την Πέμπτη στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στη Γάζα μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η πηγή.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία και συμφωνία για τους ομήρους, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

ΗΧαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κι έχει σκοπό να υπάρξει «διαρκής» ειρήνη στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ, οι δύο πλευρές «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (...) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στον θύλακο βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (...) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο Τραμπ.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (...), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από (την ειρήνη σ)τη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».