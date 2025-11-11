Στην Λατινική Αμερική το αεροπλανοφόρο Gerald Ford - Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ - Βενεζουέλας

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald Ford μετακινήθηκε στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τρίτη, κλιμακώνοντας δραματικά τη στρατιωτική ανάπτυξη που έχει εντείνει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη του Ford τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας το στη δύναμη που ήδη περιλαμβάνει οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην περιοχή της Καραϊβικής, αναφέρει το Reuters.

Το Ford, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2017, είναι το νεότερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο στον κόσμο, με περισσότερους από 5.000 ναύτες στο πλήρωμά του.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την άφιξη - που αναφέρθηκε πρώτα από το Reuters - δηλώνοντας ότι η αποστολή του θα βοηθήσει «στην παρεμπόδιση της διακίνησης ναρκωτικών και στην αποδυνάμωση και διάλυση των Διακρατικών Εγκληματικών Οργανώσεων».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση έχει στόχο να τον εκδιώξει από την εξουσία.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις - κάτι που ο Μαδούρο αρνείται.

Σημειώνεται, ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 19 επιθέσεις μέχρι στιγμής εναντίον ύποπτων πλοίων διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στις ακτές του Ειρηνικού στη Λατινική Αμερική, σκοτώνοντας τουλάχιστον 76 άτομα.

Όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του Ford, ο Μαδούρο είχε προειδοποιήσει ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμβουν στη χώρα, «εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες με όπλα θα βαδίσουν σε όλη τη χώρα».

Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κολομβίας, γειτονικής χώρας της Βενεζουέλας, έχουν επίσης αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο να ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις.