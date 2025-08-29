Στην Κίνα ο Πούτιν: Συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και παρακολούθηση στρατιωτικής παρέλασης στο πρόγραμμα του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, θα παραστεί σε σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια και θα είναι ο «κύριος προσκεκλημένος» του Σι σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, λέγοντας ότι ένα τετραήμερο ταξίδι αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιο για τον Ρώσο ηγέτη.

Οι δύο πρώτες ημέρες θα αφιερωθούν σε μια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία λαμβάνει χώρα στην πόλη Τιαντζίν.

Στη συνέχεια, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν πρόκειται να ταξιδέψει στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι και να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν στις 3 Σεπτεμβρίου για να σηματοδοτήσει το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα παραστεί ως «ο κύριος προσκεκλημένος» και θα καθίσει στα δεξιά του Σι, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα καθίσει στα αριστερά του Σι.

Ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσης μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με άλλους παγκόσμιους ηγέτες που βρίσκονται στην Κίνα ταυτόχρονα, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Μεταξύ των ηγετών αυτών θα είναι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά βρίσκεται υπό συζήτηση, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, του σύμβουλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, του διευθύνοντος συμβούλου της Gazprom Αλεξέι Μίλερ και των επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών και εταιρειών της Ρωσίας.

Τρία έγγραφα που αφορούν την Gazprom πρόκειται να υπογραφούν στην Κίνα, δήλωσε ο Ουσακόφ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

Το εμπόριο Ρωσίας-Κίνας, το οποίο εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία άφησε τη Μόσχα απομονωμένη, τώρα καταγράφει πτώση, μια τάση που ο Πούτιν επιδιώκει να αντιστρέψει, δήλωσαν τρεις ρωσικές πηγές στο Reuters πριν από την επίσκεψη.