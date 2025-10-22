Στη Σουηδία ο Ζελένσκι - Η προοπτική συμφωνίας για την εξαγωγή όπλων στο τραπέζι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Τετάρτη τη Σουηδία για να συζητήσει μια πιθανή συμφωνία εξαγωγής όπλων με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον στη σουηδική αμυντική βιομηχανία Saab.

Η Saab είναι κατασκευαστής του μαχητικού αεροσκάφους JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, πυραυλικών συστημάτων, αντιαρματικών όπλων πεζικού και άλλου εξοπλισμού.

Ο Ζελένσκι προσγειώθηκε στο Λινκόπινγκ, όπου η Saab παράγει τα Gripens, αφού είχε κάνει νωρίτερα μια στάση στη Νορβηγία.

«Θα συζητήσουμε μια σημαντική πιθανή συμφωνία εξαγωγών όπλων», δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό ραδιόφωνο.

Ο Κρίστερσον δήλωσε αργότερα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι θα «εξετάσουν ένα από τα καλύτερα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο», αλλά δεν αποκάλυψε αν η συμφωνία για τα Gripen ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η απλή δωρεά Gripen στην Ουκρανία δεν είναι προς το παρόν στο τραπέζι. Αυτό όμως δεν αποκλείει μια παραγγελία εξαγωγής για την ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας μακροπρόθεσμα.

Η δυνατότητα προμήθειας Gripen στην Ουκρανία εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά τέθηκε σε αναμονή για να μπορέσει το Κίεβο να επικεντρωθεί στην εισαγωγή των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών F-16, τα οποία άρχισε να χρησιμοποιεί τον περασμένο Αύγουστο.

Παρ' όλα αυτά, Ουκρανοί πιλότοι έχουν επισκεφθεί τη Σουηδία για να δοκιμάσουν τα Gripen και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της ενδεχόμενης εξαγωγής των μαχητικών.

Ένας εκπρόσωπος της Saab δήλωσε ότι ήταν μια μεγάλη μέρα για την εταιρεία. «Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή πίστη στην ικανότητα και... τη δυναμική της Saab στον τομέα των μαχητικών αεροσκαφών», είπε.

Η σουηδική κυβέρνηση δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ο Ζελένσκι και ο Κρίστερσον θα παρουσιάσουν νέα σχετικά με τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια.

Ο Κρίστερσον δήλωσε αυτό το μήνα ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι είχαν συζητήσει το ενδιαφέρον του Κιέβου για το Gripen σε μια συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη.

Ο Ζελένσκι βρέθηκε και στο Όσλο για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Jonas Gahr Stoere, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νορβηγίας.