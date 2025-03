Δικαστής διέταξε να προφυλακιστεί για «διαφθορά» ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά όχι για την κατηγορία της τρομοκρατίας, όπως επιβεβαίωσε συνήγορος του πολιτικού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Ο Ιμάμογλου θα παραμείνει προφυλακισμένος, ώσπου να διεξαχθούν οι δίκες του για δυο διακριτές υποθέσεις διαφθοράς και «τρομοκρατίας», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο a Haber.

H Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνες κατά του δημάρχου και 99 υπόπτων για τα αδικήματα της αρχηγίας εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμού, δωροδοκίας, διακεκριμένης απάτης, παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων και νοθεία διαγωνισμού, καθώς και κατά 7 υπόπτων, μεταξύ των οποίων ο Ιμάμογλου, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Μαχίρ Πολάτ και ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμράχ Σαχάν για το αδίκημα της «υποβοήθησης της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK].

Μετά τις διαδικασίες τους στο αστυνομικό τμήμα, ορισμένοι από τους υπόπτους παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στο Τζαγλαγιάν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τους στο ποινικό δικαστήριο.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες», δήλωσε ο Ιμάμογλου στην υπεράσπισή του. Επεισόδια τη νύχτα, νέες μεγάλες συγκεντρώσεις, δόθηκε εντολή στα ΜΜΕ να μη μεταδίδουν πλάνα.

Σύμφωνα με την Hurriyet, λίγο μετά τις 06:44 ώρα Ελλάδας ολοκληρώθηκε η τελική ανάκριση του Ιμάμογλου, ενώπιον του δικαστή. Παράλληλα, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για συνολικά 89 άτομα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε «κατά της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος που είχε συσταθεί υπό την ηγεσία του Εκρέμ Ιμάμογλου». Ειδικότερα, πέντε ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο Ποινικό Δικαστήριο Ειρήνης με αίτημα σύλληψης, με τις κατηγορίες της «σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης», της «δωροδοκίας», της «εκβίασης», της «απόκτησης προσωπικών δεδομένων» και της «χειραγώγησης προσφορών» και 84 ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο Ποινικό Δικαστήριο Ειρήνης με αίτημα σύλληψης, με τις κατηγορίες της «συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση», της «δωροδοκίας και της δωροληψίας».

Νωρίτερα, στις 04:06 ώρα Ελλάδας, το Γραφείο του Εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του Ιμάμογλου και την παραπομπή του σε ποινικό δικαστήριο, με το αίτημα σύλληψης στο πλαίσιο ερευνών τόσο για διαφθορά όσο και για τρομοκρατία. Μαζί με τον Ιμάμογλου ζητήθηκε και η παραπομπή άλλων τριών προσώπων, του Ρεζούλ Εμράχ Σαχάν, του Μαχίρ Πολάτ και του Μεχμέτ Αλί Τσαλισκάν, με αίτημα τη σύλληψή τους με την κατηγορία της «βοήθειας σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση». Υπό το πρίσμα αυτό, και με βάση το γεγονός ότι ο Ιμάμογλου κρίνεται προφυλακιστέος για το αδίκημα της τρομοκρατίας, αυτομάτως εκπίπτει του αξιώματός του ως δήμαρχος, όπως προβλέπεται από την τουρκική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το CNN Turk, η αρχική κατάθεση του Ιμάμογλου ενώπιον των εισαγγελέων στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο κράτησε πάνω από δύο ώρες. «Βλέπω σήμερα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες», δήλωσε ο Ιμάμογλου στην υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από έγγραφο που επικαλέστηκε το Reuters.

Τα μέλη και οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της τουρκικής αντιπολίτευσης προσέρχονται σήμερα στα εκλογικά τμήματα σε μια προκριματική εκλογική διαδικασία για την επικύρωση της υποψηφιότητας του συλληφθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το CHP κάλεσε τους πολίτες που δεν είναι μέλη του κόμματος να ψηφίσουν για να ενισχύσουν την αντίσταση μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για διαφθορά και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Το CHP, που έχει πάνω από 1,5 εκατ. μέλη, έχει στήσει 5.600 κάλπες και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Το CNN Türk έδωσε στη δημοσιότητα τα δύο παραπεμπτικά βουλεύματα σε βάρος του Ιμάμογλου και των υπολοίπων υπόπτων για τα αδικήματα της τρομοκρατίας και της διαφθοράς.

Αναλυτικότερα, στο παραπεμπτικό βούλευμα της Εισαγγελίας για το αδίκημα της τρομοκρατίας, τονίζεται ότι οι ύποπτοι Εκρέμ Ιμάμογλου, Ρεζούλ Εμράχ Σαχάν, Μαχίρ Πολάτ και Μεχμέτ Αλί Τσαλισκάν είχαν εντατικές και συνεχείς επαφές με τον Αζάντ Μπαρίς, ο οποίος αναφέρεται ως «ένας από τους αξιωματούχους της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK».

«Η εισαγγελία αξιολόγησε τα ευρήματα σχετικά με τους οργανωτικούς δεσμούς των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης που αποτελούνταν από μέλη δημοτικών συμβουλίων, αντιδημάρχους και προσωπικό που είχαν διεισδύσει στους δήμους σύμφωνα με τις δραστηριότητες, και έλαβε υπόψη ότι ο ύποπτος Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (IBB), δήλωσε ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκαν με την έγκρισή του. Αξιολογώντας ότι οι ύποπτοι συμμετείχαν εν γνώσει τους στις δραστηριότητες «αστικής συμφιλίωσης», η εισαγγελία δήλωσε ότι συνάγεται το συμπέρασμα ότι διέπραξαν το έγκλημα της παροχής βοήθειας στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/KCK», σημειώνεται – μεταξύ άλλων – στο βούλευμα.

Παράλληλα, η εισαγγελία ανέφερε ότι ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμράχ Σαχάν, ένας από τους υπόπτους, δεν έδωσε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε στην αστυνομία και ο Μεχμέτ Αλί Τσαλισκάν, ένας από τους ιδρυτές του Ιδρύματος Μεταρρύθμισης, παραδόθηκε στην αστυνομία χωρίς τηλέφωνο και συνάγεται το συμπέρασμα ότι αποσκοπούσαν να αποτρέψουν την αποκρυπτογράφηση των σχέσεων και των επαφών τους.

Αναφέρθηκε επίσης ότι «ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε στην κατάθεσή του ότι εισηγήθηκε την εκλογή του δημάρχου του Εσενγιούρτ, Αχμέτ Οζέρ, εναντίον του οποίου είχε κατατεθεί ποινική δίωξη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, και τονίστηκε ότι υπήρχαν ισχυρές ποινικές υποψίες και λόγοι σύλληψης».

Στην παραπεμπτικό βούλευμα για το αδικήμα της διαφθοράς αναφέρεται ότι η σχετική έρευνα ξεκίνησε αυτεπάγγελτα στις 18 Οκτωβρίου 2024 κατόπιν ισχυρισμών μαρτύρων των οποίων οι καταθέσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο μήνυσης που κατατέθηκε στις 8 Αυγούστου 2024. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εξετάστηκαν οι καταθέσεις μαρτύρων που αποτυπώθηκαν στον Τύπο, οι εκθέσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (MASAK), η έκθεση επιθεώρησης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εξετάσεις της HTS, οι προκαταρκτικές εξετάσεις των φακέλων των διαγωνισμών και η έκθεση εμπειρογνώμονα φορολογικού ελέγχου.

Σημειώνεται δε ότι «μετά από τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος Εκρέμ Ιμάμογλου, από τη θητεία του ως Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, έφερε τους συνεργάτες του επικεφαλής των μονάδων και θυγατρικών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και διέπραξε τις πράξεις της "χειραγώγησης προσφορών", της "διακεκριμένη απάτης", της "παράνομης κατάσχεσης προσωπικών δεδομένων", της "δωροδοκίας" και του "εκβιασμού" με οργανωμένο τρόπο μέσω παράτυπων διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων και προμηθειών υπηρεσιών με προσόντα σε πολλές θυγατρικές του Δήμου».

Παράλληλα, στο βούλευμα αναφέρεται ότι «ο Εκρέμ Ιμάμογλου προσδιορίζεται ως αρχηγός και ο Μουράτ Ονγκούν ως διευθυντής στην ιεραρχία της οργάνωσης, αναφέρεται ότι οι διαγωνισμοί νοθεύτηκαν μέσω των εταιρειών Medya A.Ş. και Kültür A.Ş., συντάχθηκαν φάκελοι κατά του προσωπικού δημόσιων οργανισμών που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς, άτομα που αναφέρονται ως "ασφαλείς" δωροδοκούσαν επιχειρηματίες με αντάλλαγμα εγγυήσεις για διαγωνισμούς και τα ακίνητα που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα εκβιασμού μεταβιβάστηκαν σε αυτούς τους επιχειρηματίες».

Αναφέρεται επίσης ότι «οι ύποπτοι, οι οποίοι είναι μέλη της οργάνωσης, έλαβαν χρήματα με την ονομασία "προμήθεια" από επιχειρηματίες που ήθελαν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από τον δήμο και σε αντάλλαγμα των παροχών, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο αρχηγός της οργάνωσης, πλούτισε προσωπικά μέσω των εταιρειών στις οποίες ήταν εταίρος».

Εξάλλου, στο ίδιο βούλευμα σημειώνεται πως «διαπιστώθηκε ότι οι πράξεις που αναφέρθηκαν, διαπράττονταν συνεχώς εντός της ιεραρχικής δομής σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Εκρέμ Ιμάμογλου και των διευθυντών του».

Κατά συνέπεια, βάσει του βουλεύματος, «οι ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο ποινικό δικαστήριο για να συλληφθούν με τις κατηγορίες της "σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης", της "δωροδοκίας", της «χειραγώγησης προσφορών», της "παράνομης απόκτησης προσωπικών δεδομένων", της "διακεκριμένης απάτης", της "εκβίασης", της "νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες", της "παράνομης απόκτησης περιουσίας" και της "εναντίωσης στο νόμο περί φορολογικής διαδικασίας". Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι ύποπτοι Αχμέτ Ταλχά Μπιλγκίν και Αχμέτ Χαμντί Τσιτσέκ παραπέμφθηκαν επίσης στο ποινικό δικαστήριο με τις ίδιες κατηγορίες».

Νωρίτερα, τεταμένη ήταν η κατάσταση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης όπου περισσότεροι από 500 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και αναμένουν τη δικαστική απόφαση της προφυλάκισης ή μη του Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος κατέθετε για περισσότερες από δύο ώρες. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται αργά το βράδυ του Σαββάτου (22/03) ή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (23/03). Στην περίπτωση που του απαγγελθούν κατηγορίες για τρομοκρατία, αυτομάτως – σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία – εκπίπτει και του αξιώματος του δημάρχου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, κορυφαίο στέλεχος της τουρκικής τηλεοπτικής οργάνωσης τηλεφωνεί στα τηλεοπτικά κανάλια ένα προς ένα, δίνοντάς τους εντολή να σταματήσουν τις ζωντανές μεταδόσεις και την κάλυψη των διαδηλώσεων για τον Ιμάμογλου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

NEW: Top Turkish TV watchdog executive calls TV channels one by one, instructing them to stop live broadcasts and coverage of the Imamoglu protests or face consequences. https://t.co/QmSbqvNX7H